Après la séparation de Camila Cabello et Shawn Mendes, les fans réagissent

Camila Cabello et Shawn Mendes : les fans réagissent à leur séparation | Instagram

Après la séparation entre Camila Cabello et Shawn MendesSes millions de fans ont rapidement réagi à la situation et sont extrêmement inquiets, car ils ont plusieurs choses qui se demandent ce qui va se passer entre eux.

La vérité est que la surprise interruption de Camila et Shawn a laissé les adeptes des deux artistes sans voix et surtout pour la garde de leur animal de compagnie.

Après avoir annoncé que Camila Cabello et Shawn Mendes ont mis un terme à leur relation amoureuse après plus de deux ans, cela n’a pas plu aux fans des chanteurs, puisqu’ils s’inquiètent désormais pour « Tarzan », leur mascotte.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est ce mercredi soir que Camila et Shawn ont annoncé la triste nouvelle à travers une déclaration, où ils ont assuré qu’ils resteraient de bons amis.

Cependant, « Tarzan », une belle Golden retriever, a été placé comme une tendance dans les réseaux sociaux par les commentaires des fans.

Cela peut vous intéresser: Camila Cabello montre sa silhouette dans un petit maillot de bain

Quand je vois que Camila et Shawn ont terminé et surveillent la garde de Tarzan « , a écrit l’un des utilisateurs et a ajouté des scènes de » The Hunger Games « , où » Katniss » est offerte en hommage aux jeux à la place de sa sœur » Prim « .

Puis un autre utilisateur a écrit: « J’ai pu voir la tendance de » Tarzan « parce que je pensais que Disney allait faire l’action en direct et c’est celui avec le chien de Camila et Shawn, maintenant je suis à nouveau triste. »

Et c’est sans aucun doute que Shawn et Camila ont vécu de très beaux moments avec « Tarzan », ils ont même créé un compte sur Instagram pour partager quelques photos et vidéos où ils sont admirés avec bonheur.

En revanche, vous vous en souvenez peut-être, l’ancien couple a commencé son histoire d’amour en juin 2019, lors de la sortie de « Señorita ».

Depuis lors, les fans ont répandu une romance entre les deux, cependant, ce n’est que plus tard qu’ils ont confirmé leur relation amoureuse.

A noter que certaines photographies de Camila pleurant lors d’un repas avec Shawn quelques semaines seulement après avoir fait leur séparation officielle sont devenues virales ces dernières heures et elles montreraient que leur relation était loin d’être parfaite.

Sur les photographies, on voit l’artiste pleurer tandis que Mendes la réconforte en l’embrassant plusieurs fois tout en prenant son petit-déjeuner au restaurant « Jack’s Wife Freda » dans le quartier de Soho à Manhattan le dimanche 3 septembre dernier.

Plus tard, selon la séquence photographique, le couple a quitté les lieux main dans la main et plus tard, ils assisteraient au MTV VMA 2021 à Brooklyn.

Aussi, il y a un peu plus de quatre mois, Shawn a parlé d’un combat qu’ils ont eu qui a provoqué la colère des fans du chanteur de Don’t go yet.

Comme elle l’a raconté dans le podcast L’homme assez, tout s’est passé parce que Camila a laissé un yaourt hors du réfrigérateur, ce qui a provoqué la colère de son petit ami.