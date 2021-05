Tanner Tolbert semble également adopter une perspective plus équilibrée de la situation. Il pense que les cotes vont baisser, mais qu’il serait «idiot» pour les gens de ne pas regarder The Bachelorette simplement parce que l’animateur de longue date n’est pas là. Selon toute vraisemblance, cependant, les cotes de Bachelorette pourraient atteindre un niveau record si tout le monde se connecte pour voir Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe monter ou descendre à l’occasion.