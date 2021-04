Après la sortie de la nouvelle bande-annonce, les fans de Loki ne peuvent pas s’arrêter, n’arrêteront pas de commenter sur Owen Wilson rejoignant la série avec Tom Hiddleston

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Après près d’une décennie dans l’univers cinématographique Marvel, Loki s’éloignera enfin de son frère adoptif Avenger et se lancera dans sa propre aventure dans une série éponyme Disney +. Les fans sont ravis de voir le Dieu du mal sous un nouveau jour et, sur la base de la dernière bande-annonce, la série semble être tout aussi sauvage et imprévisible que lui. Bien sûr, l’anti-héros titulaire de Tom Hiddleston n’est pas le seul à susciter l’intérêt des fans, car beaucoup aiment également le fait qu’Owen Wilson soit là pour le trajet.