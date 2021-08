in

Jusqu’à présent, nous n’avons pas une image complète de ce à quoi ressemblera le calendrier des films 2023, mais un autre film de Quiet Place est attendu une semaine avant Fast & Furious 10 le 31 mars et Guardians of the Galaxy Vol. 3 est prévu pour le 5 mai 2023. Ce dernier donne à Vin Diesel deux projets majeurs à l’été 2023, puisqu’il reprendra également son rôle de Groot dans la franchise Marvel.