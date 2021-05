Après la tempête … la Ligue des champions est là!

11/05/2021 à 06:31 CEST

Le FC Barcelone se rend sur les terres biélorusses ce mardi pour affronter Meshkov Brest ce mercredi (18,45 heures) au match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, quelques heures seulement après avoir appris que Xavi Pascual ne continuerait pas la saison prochaine sur le banc.

Après presque 12 ans et demi à la barre d’un banc qui a pris ses fonctions en février 2009 après le limogeage d’un Manolo Cadenas qui était son “ deuxième ”, le club a décidé de renverser le projet et cette nouvelle intervient quelques jours après avoir appris que l’Islandais Aron Palmarsson ne continuerait pas en raison d’un grave problème. manque de coordination.

Avec Antonio Carlos Ortega (six fois champion d’Europe avec la Dream Team et actuel manager de la Bundesliga Hanovre) comme grand favori au banc pour le prochain cours, la nouvelle ne donne pas de trêve et ce mercredi vient le premier des deux tours pour revenir à Cologne.

Xavi Pascual a peu duré après l’arrivée du nouveau conseil

Le Barça a remporté tous les matchs cette saison, y compris les 16 qu’il a disputés en Ligue des champions, qui lui a permis un centre favorable en huitièmes de finale contre le norvégien Elverum avec les deux matchs disputés aux Palaos (25-37 en tant que visiteur et 39-19 à domicile) et maintenant il évitera également les “ noix de coco ” dans un avant-dernière manche dans laquelle le PSG-Kiel se démarque avant tout (départ ce mercredi à 20h45).

L’équipe Blaugrana n’a pas de chance avec les blessures Dans la saison la plus compliquée de l’histoire en raison du coronavirus, Xavi Pascual devra continuer à distribuer les minutes malgré l’énorme importance du match.

Extrême gauche Aitor Ariño ne rejouera pas avant la saison prochaine Après s’être cassé le ligament croisé antérieur de son genou gauche fin mars et dans la même position, un Casper Mortensen, presque inédit depuis un an et demi, tente de prendre forme.

De plus, le capitaine Raúl Entrerríos a raté le match de samedi contre Incarlopsa Cuenca en raison d’une déchirure fibrillaire à l’intérieur du mollet de sa jambe gauche et Le pivot français Cédric Sorhaindo a également causé une perte pour une contracture cervicale.

Et pour compléter le tableau ce lundi, on sait que le polyvalent slovène Blaz Janc ne se rendra pas à Brest en raison d’une entorse à la cheville à la jambe droite cela laisse l’extrême droite entre les mains de l’équipe de jeunes Aleix Gómez et sûrement le jeune de la filiale Mamadou Diocou.

Un “ architecte ” de Madrid

Récemment proclamé champion de la ligue biélorusse, Meshkov Brest réalise la meilleure performance de son histoire sous les ordres de Raúl Alonso de Madrid, qui a repris le banc en 2019 après une campagne en tant qu’assistant de l’ancien entraîneur du Barça Manolo Cadenas.

Xavi Pascual sera l’un des protagonistes ce mercredi

Quatrième du groupe A avec 15 points, Le rival du Barça a laissé le moteur ukrainien Zaporizhia sur le bord de la route au deuxième tour Après être revenu à domicile (30-23) les 32-20 que le vainqueur des huit dernières ligues de son pays et la SEHA avaient concédé au match aller en 2013.

La grande référence de Meshkov Brest est Central slovène ‘court’ Stas Skube, qui malgré ses 179 centimètres bas a une qualité énorme et est capable de donner le rythme des jeux et d’assister les pivots. En fait, il est l’un des meilleurs au monde à ce poste.

Quant au reste de l’équipe, il faut également souligner le gardien croate Ivan Pesic, le puissant pivot bosniaque-Herzégovine Vladimir Vranjes, l’arrière gauche russe Alexander Shkurinski et à ses quatre extrêmes (les Biélorusses Maksim Baranau et Mikita Vailupau à droite et le Slovène Simon Razgor et le Biélorusse Andrei Yurinok à gauche).