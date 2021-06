Après la visite de Disneyland, Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher et actrice de Star Wars, partage son trajet préféré (et c’est sur la marque)

D’une part, il est facile de supposer que Billie Lourd pense que Rise of the Resistance est la “meilleure course de tous les temps” simplement parce qu’elle était dans la trilogie suivante et qu’elle est la fille de l’une des plus grandes stars de la franchise. Bien sûr, même si ce n’était pas le cas, il est difficile d’affirmer que Rise of the Resistance n’est pas une attraction impressionnante. Il a une taille et une portée qui sont tout simplement inégalées par les autres attractions de parcs à thème, Disney ou autres. Beaucoup de gens qui n’ont pas grandi avec la princesse Leia en tant que mère pensent que Rise of the Resistance est la meilleure balade de tous les temps.