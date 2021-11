Après l’abrogation des lois agricoles, le gouverneur du Rajasthan et Sakshi Maharaj déclarent que le Centre peut « rédiger les lois si nécessaire »

Les syndicats d’agriculteurs protestataires ont déclaré qu’ils poursuivraient les manifestations jusqu’à ce que la législation soit officiellement retirée au Parlement.

Un jour après que le Premier ministre Narendra Modi a fait l’annonce surprise de l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses – une décision que l’opposition a suffisamment étayée pour se moquer du Centre – deux membres du parti ont déclaré samedi que les lois pourraient être reformulées plus tard, si nécessaire.

Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé l’abrogation des trois lois agricoles et s’est également excusé auprès de la population pour l’incapacité de son gouvernement à « convaincre » une partie des agriculteurs de la « vérité » concernant les avantages de la législation. Il a également exhorté les agriculteurs qui manifestaient aux frontières de Delhi à mettre fin à l’agitation et à rentrer chez eux.

Le gouverneur du Rajasthan, Kalraj Mishra, a déclaré que les législations étaient dans l’intérêt des agriculteurs, mais que le gouvernement ne pouvait pas leur faire comprendre les avantages des lois. Il a ajouté que le gouvernement pourrait réformer les lois si nécessaire.

« Le gouvernement a essayé d’expliquer aux agriculteurs les avantages des lois agricoles. Mais ils étaient catégoriques sur l’abrogation. Le gouvernement a estimé qu’il devrait être repris et formé à nouveau plus tard si nécessaire, mais pour le moment, il devrait l’abroger car les agriculteurs le demandent », a déclaré samedi Mishra.

Il a également déclaré qu’en raison de la protestation des agriculteurs pour exiger le retrait des trois lois agricoles, il y avait une « situation particulière (‘vichitra sthiti’) » dans le pays, qui n’existe pas actuellement.

Pendant ce temps, le député du BJP Sakshi Maharaj a réfuté l’accusation de l’opposition selon laquelle le Premier ministre Modi avait annoncé l’abrogation des lois agricoles à la suite des prochaines élections à l’Assemblée dans cinq États. Il a déclaré que les projets de loi peuvent « revenir » et qu’ils peuvent être « remaniés ».

« Les projets de loi (lois agricoles) n’ont rien à voir avec les sondages. Pour PM Modi, la nation passe avant tout. Les projets de loi arrivent, ils sont abrogés, ils peuvent revenir, ils peuvent être réécrits. Je remercie le Premier ministre d’avoir choisi la nation plutôt que Bill et d’avoir porté un coup aux mauvaises intentions », a déclaré Maharaj.

#REGARDER | Le député du BJP, Sakshi Maharaj, a déclaré: « Les projets de loi (lois agricoles) n’ont rien à voir avec les sondages… Pour le Premier ministre Modi, la nation passe en premier. Les projets de loi arrivent, ils sont abrogés, ils peuvent revenir, ils peuvent être réécrits. Je remercie Le Premier ministre a choisi la nation plutôt que Bill et a porté un coup aux mauvaises intentions. » (20.11) pic.twitter.com/IIs8QCp4ty – ANI UP (@ANINewsUP) 21 novembre 2021

Même si le Centre a annoncé l’abrogation des lois agricoles, les syndicats d’agriculteurs protestataires ont déclaré qu’ils poursuivraient les manifestations jusqu’à ce que la législation soit officiellement retirée au Parlement. Ils ont également présenté une charte d’autres exigences, notamment la garantie légale d’un MSP équitable et le retrait du projet de loi modifiant le projet de loi sur l’électricité.

