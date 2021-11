Après l’abrogation des lois agricoles, les agriculteurs font pression sur d’autres demandes avec la garantie MSP sur le point, réunion cruciale de SKM aujourd’hui

Le SKM se réunit dimanche pour décider de la prochaine marche à suivre, y compris sur la question du MSP et la proposition de marche quotidienne des tracteurs au Parlement lors de la prochaine session d’hiver.

Après que le Centre a décidé d’abroger les trois lois agricoles litigieuses, les syndicats d’agriculteurs et les partis d’opposition sont maintenant prêts à faire pression sur le gouvernement pour qu’il adopte une législation garantissant le prix de soutien minimum, le député au pouvoir du BJP, Varun Gandhi, se joignant également au chœur samedi, déclarant que le l’agitation ne s’arrêtera pas tant que ce problème ne sera pas résolu.

Le Samyukt Kisan Morcha (SKM), un organisme de coordination des syndicats d’agitation, se réunit dimanche pour décider de la prochaine ligne de conduite, y compris sur la question MSP et la proposition de marche quotidienne des tracteurs au Parlement au cours de la prochaine session d’hiver, SKM core a déclaré le membre du comité Darshan Pal.

Cela survient alors même que les responsables du ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs et du ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique ont entamé le processus de rédaction des projets de loi d’abrogation qui devraient obtenir l’approbation du Cabinet au début de la semaine prochaine.

Le SKM a appelé les agriculteurs à se rassembler en grand nombre sur les sites de protestation le 26 novembre, exactement un an après leur première arrivée à la frontière de Delhi à Singhu, Tikri et Ghazipur pour protester. Il a également indiqué qu’un kisan mahapanchayat, prévu le 22 novembre à Lucknow, se déroulerait comme prévu.

« Notre appel à la marche des tracteurs au Parlement tient toujours. Une décision finale sur l’évolution future de la question de l’agitation et du MSP sera prise lors d’une réunion du SKM à la frontière de Singhu dimanche », a déclaré Darshan Pal à PTI samedi.

Alors que l’opposition se moquait du gouvernement après avoir accepté d’annuler les lois agricoles, le député du BJP Varun Gandhi, qui avait dévié de la ligne du parti pour se prononcer en faveur des manifestants, a écrit au Premier ministre Narendra Modi, l’exhortant à accepter le la demande des agriculteurs d’une garantie légale MSP.

Le député de Pilibhit dans l’Uttar Pradesh a déclaré que si la décision d’abroger la ferme avait été prise plus tôt, « des vies innocentes n’auraient pas été perdues ». « Ce mouvement ne prendra pas fin sans la résolution de cette demande (MSP) et il y aura une colère généralisée parmi eux, qui continuera à émerger sous une forme ou une autre. Par conséquent, il est très important que les agriculteurs obtiennent la garantie légale du MSP pour leurs récoltes », a-t-il écrit et a également demandé qu’une compensation de 1 crore de roupies soit versée aux agriculteurs « martyrisés » dans le mouvement contre les lois.

Comme Varun Gandhi, le chef du BSP Mayawati a également exigé une loi garantissant le MSP et le retrait des affaires contre les manifestants. « Il devrait y avoir une nouvelle loi pour garantir le prix de soutien minimum pour les produits des agriculteurs, et sauf cas de nature grave, tous les cas enregistrés contre les agriculteurs, qui font la fierté du pays, devraient être retirés. Cela devrait être assuré par le Centre, et ce serait alors approprié », a-t-elle tweeté.

Le Congrès et les partis de gauche ont également demandé qu’une loi soit promulguée sur la garantie du MSP tout en abrogeant les trois lois de l’année dernière. Des mesures ont également été demandées contre le ministre de l’Union Ajay Mishra pour les violences à Lakhimpur Kheri par Varun Gandhi ainsi que par la chef du Congrès Priyanka Gandhi, qui a également exhorté Modi à ne pas partager la scène avec le ministre lors de la conférence des DGP à Lucknow.

