Après l’acquisition de DHFL, Piramal Capital ouvrira 100 succursales et s’étendra à 1 000 villes

PCHFL a désormais accès à plus d’un million de clients (10 lakh) dans 24 États avec un réseau de 301 succursales, a déclaré PCHFL dans un communiqué publié mardi.

Ayant accès à plus de 10 lakh clients après l’acquisition de DHFL l’année dernière, Piramal Capital & Housing Finance (PCHFL) prévoit d’ouvrir 100 succursales et de s’étendre à 1 000 villes supplémentaires dans les années à venir.

En septembre 2021, PCHFL a finalisé l’acquisition de Dewan Housing Finance Ltd (DHFL), chargée de dettes, créant ainsi l’une des plus grandes sociétés de financement du logement du pays.

PCHFL a désormais accès à plus d’un million de clients (10 lakh) dans 24 États avec un réseau de 301 succursales, a déclaré PCHFL dans un communiqué publié mardi.

Pour répondre aux divers besoins de financement du marché « Bharat » mal desservi, la société prévoit d’étendre ses opérations à environ 1 000 villes au cours des trois prochaines années, avec une présence physique dans environ 500 à 600 villes.

Au cours des 12 prochains mois, elle prévoit d’ouvrir 100 autres succursales, a indiqué la société.

« Nous avons intégré les deux organisations pour créer une entreprise consolidée. Il n’y a pas eu d’attrition parmi les employés de l’ancien prêteur, et nous avons pu finaliser les rôles pour tout le monde. Nous embauchons dans toutes les succursales de DHFL et nous travaillons à relancer l’origination des affaires dans toutes les succursales », a déclaré Jairam Sridharan, directeur général de PCHFL.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021, l’ensemble des actifs sous gestion (AUM) de la société a augmenté de 42% en glissement trimestriel pour atteindre 66 986 crores de roupies après la fusion de DHFL.

« L’acquisition nous a permis de diversifier notre portefeuille de prêts et d’étendre notre portefeuille de prêts aux particuliers. Nous nous différencierons en contactant les emprunteurs des petites villes indiennes, en particulier les clients salariés et non salariés », a ajouté Sridharan.

Le portefeuille de prêts au détail a été multiplié par 4,3 par rapport au trimestre précédent pour atteindre 22 273 crores de roupies. La part des prêts aux particuliers est passée de 11% en juin 2021 à 33% en septembre 2021, a indiqué la société.

La société vise à augmenter la proportion de prêts aux particuliers sur une période de temps. Actuellement, les deux tiers du livre sont vendus en gros et le reste au détail. A moyen-long terme, la société augmentera les prêts aux particuliers, d’abord à la moitié du livre, puis aux deux tiers du livre.

«Nos offres multi-produits répondent aux besoins des clients mal desservis dans les villes de niveau 2 et 3 de Bharat, car nous visons à être le prêteur de choix pour les clients soucieux de leur budget. Nous utiliserons la technologie pour comprendre le profil de risque des clients et nous introduisons de nouveaux produits autres que les prêts au logement via des prêts aux petites entreprises, aux MPME ou à d’autres prêts non garantis », a ajouté Sridharan.

En outre, la société a déclaré qu’elle avait l’intention de disposer d’un vaste écosystème de sociétés de technologie financière, de commerçants et d’agrégateurs électroniques, ainsi qu’une plate-forme pour générer des clients.

Il a actuellement neuf partenariats et recherche des rapprochements avec 20 autres entreprises technologiques pour créer des affaires. La société parie également sur la tendance émergente du Buy Now Pay Later (BNPL).

« BNPL est une proposition de produit intéressante qui permet aux clients de convertir l’achat directement en plusieurs versements, généralement sans payer d’intérêts s’il s’agit d’un achat à court terme. Nous aimons l’entreprise et sommes à l’origine de nombreux clients utilisant ce modèle. Sur les neuf partenariats numériques que nous avons déjà, certains font déjà BNPL », a déclaré Sridharan.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.