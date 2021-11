Après l’acquittement de Kyle Rittenhouse, un analyste de MSNBC réduit l’idée de l’ancre de poursuites fédérales

Un invité de MSNBC a rapidement réduit l’espoir apparent d’un présentateur de poursuites fédérales contre Kyle Rittenhouse après son acquittement vendredi, qualifiant l’affaire de difficile à traiter de toute façon.

« Je sais qu’il n’y a pas de double incrimination dans ce pays, Paul, mais est-il possible que cette affaire devienne fédérale ? Un procureur fédéral pourrait-il s’en charger ? l’ancre Katy Tur a demandé peu de temps après les verdicts.

« C’est possible », a déclaré l’ancien procureur fédéral Paul Butler. « Mais généralement, nous les voyons dans des affaires de droits civiques, et ce n’est pas une affaire de droits civiques. La vérité est qu’il s’agit d’une affaire difficile pour les procureurs car certains des propres témoins de l’État ont témoigné en faveur, ou leur témoignage a fait avancer la cause du gouvernement. Un témoin a déclaré que la première personne qui avait tiré sur Rittenhouse, un homme du nom de Rosenbaum, avait tenté de saisir l’arme de Rittenhouse. Un autre témoin a déclaré que M. Rittenhouse avait tiré sur une deuxième personne qui l’attaquait avec une planche à roulettes, et une troisième personne sur laquelle M. Rittenhouse avait tiré. pointait une arme sur lui. Je pense donc que ce sera une affaire difficile, que la poursuite soit étatique ou fédérale. «

La mère de Kyle Rittenhouse, Wendy Rittenhouse, réagit au verdict lors du procès de son fils au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, le 19 novembre 2021. (Sean Krajacic/Pool via REUTERS)

Rittenhouse a revendiqué la légitime défense après avoir abattu trois personnes, en tuant deux, lors de troubles l’année dernière à Kenosha, Wisconsin. de mise en danger imprudente au premier degré.

LES PROGRESSIFS ET LES DÉMOCRATES ÉCLATENT À LA SUITE DE L’ACQUITTAGE DE KYLE RITTENHOUSE : « C’EST DÉGUSTANT »

Kyle Rittenhouse embrasse l’un de ses avocats, Corey Chirafisi, après qu’il a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le vendredi 19 novembre 2021. Le jury est revenu avec son verdict après près de 3 1/2 jours de délibération. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

L’affaire déchirante a attiré l’attention nationale et a fait l’objet d’un débat acharné, de nombreux progressistes fulminant vendredi contre le verdict. Le président Biden a déclaré qu’il était « en colère » contre le verdict, et un certain nombre de démocrates, de célébrités et de personnalités médiatiques de gauche l’ont qualifié d’erreur judiciaire et de preuve de deux poids deux mesures racistes.

Al Sharpton de MSNBC a qualifié le procès de recul du programme « Deadline: White House » du présentateur de gauche Nicolle Wallace, le mettant en contraste avec la condamnation du policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd.

LE VERDICT DE KYLE RITTENHOUSE A DU SENS SI VOUS IGNOREZ LA COUVERTURE D’ESSAI BAISÉE SUR MSNBC, CNN

Rittenhouse a réagi avec émotion à l’acquittement vendredi, s’effondrant complètement après la lecture du verdict final.

De nombreuses personnalités des médias de gauche ont qualifié Rittenhouse de meurtrier avant et pendant le procès, et certains politiciens, dont Biden via les réseaux sociaux pendant sa campagne présidentielle, l’ont qualifié de suprémaciste blanc.

Le porte-parole de la famille Kyle Rittenhouse, David Hancock, a déclaré vendredi à Fox News que les critiques « ne voulaient pas entendre les faits » dans l’affaire.

Les gens réagissent au verdict du procès de Kyle Rittenhouse, devant le palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, le 19 novembre 2021. (REUTERS/Brendan McDermid)

« Je suis plus que fier de Kyle pour la façon dont il a géré l’année dernière et je suis tellement soulagé qu’il puisse vivre sa vie comme un homme innocent », a-t-il déclaré.