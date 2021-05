Après l’agent de bord, Kaley Cuoco apporte un autre type de livre à la télévision

Même si Kaley Cuoco a joué un double rôle dans Yes, les précédentes productions télévisées de Norman en tant que productrice et star, on ne sait pas pour le moment si elle jouera dans l’adaptation télévisée de A Season With Mom. Le projet en est à ses débuts, mais il serait très logique que Cuoco joue également le rôle principal dans cette production, d’autant plus qu’elle, l’auteur et le personnage principal sont si proches en âge et partagent une ressemblance. En fait, même si Cuoco n’était pas celle derrière la production, elle ferait un très bon choix de casting pour jouer à Newland.