Après l’annonce du casting de Super Mario, les fans font campagne pour que Danny DeVito remplace Chris Pratt

Le choix de Chris Pratt pour exprimer un personnage qui a généralement un fort accent italien, quand il parle du tout, est un choix évidemment inhabituel. Ce n’est tout simplement pas le genre de voix que l’on attend de Pratt. D’un autre côté, on pourrait imaginer dire, Danny DeVito exprimant le plombier italien de Brooklyn, DeVito lui-même étant un acteur d’origine italienne du New Jersey. Et tandis que le film sera animé et que le look de l’acteur n’est donc guère important, DeVito pourrait clairement incarner Mario dans un film d’action réelle, ce qui le fait se sentir encore plus à l’aise pour le rôle.