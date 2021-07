Après l’annulation de l’héritage de Jupiter de Netflix, la star Leslie Bibb a décroché le prochain rôle télévisé

L’actrice de Jupiter’s Legacy rejoint la série en tant que mère deux fois divorcée de deux Becca Evans. Elle et Marcus entrent dans une relation purement sexuelle mais cela devient vite un peu plus compliqué. Actuellement, on ne sait pas quand Love Life Season 2 sera diffusé sur HBO Max. Cela fait un an que la saison 1 est terminée, donc, espérons-le, ce sera bientôt. Cependant, la deuxième saison est actuellement en production à New York, et il est rapporté que les acteurs de la première saison, dont Anna Kendrick, Zoë Chao, Peter Vack, Sasha Compére et Nick Thune apparaîtront dans la saison à venir. On ne sait pas à quel titre ils apparaîtront, mais ce sera agréable de les revoir.