09/07/2021 à 17h26 CEST Une étude menée à l’Université Johns Hopkins a identifié la région du cerveau qui remplit la fonction de “projection” de la réalité : une zone du cortex visuel crée des relations à toute vitesse entre les éléments perçus et les situations vécues, façonnant l’image du monde qui on le voit, sert […] More