La nouvelle de l’annulation de Cursed intervient presque exactement un an après sa première le 17 juillet 2020, avec Deadline rapportant que Netflix a discrètement pris la décision. Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là – les chances que Cursed obtienne une sauvegarde de dernière minute ne sont pas les meilleures, car Katherine Langford et les acteurs auraient été libérés de leurs contrats pour poursuivre d’autres opportunités.