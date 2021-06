Après l’annulation de NBC, le créateur et le casting de Manifest gardent les espoirs des fans vivants pour la saison 4

in

Suite au message de Jeff Rake aux fans, à peu près toutes les stars de Manifest se sont également tournées vers les réseaux sociaux pour non seulement garder l’espoir des fans, mais aussi pour garder l’avenir de la série dans l’esprit de tout le monde. Melissa Roxburgh, qui incarne Michaela Stone, et son frère de télévision Josh Dallas, qui joue Ben Stone, se sont tous deux rendus sur Twitter avec de simples messages « #SaveManifest » que les fans ont immédiatement commentés et ont commencé à partager.