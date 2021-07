Après l’annulation du compte, un nouveau rapport indique combien d’argent Jim Bob Duggar est sur le point de perdre par an

S’agissant du nombre d’épisodes extrêmement variable, une seule fois au cours des onze saisons de Counting On, il y a eu des saisons consécutives avec le même nombre de versements – les saisons 6 et 7 en comptaient sept chacune – alors que les nombres variaient de trois épisodes seulement dans Saison 1 à 13 épisodes de la saison 3. Cela signifiait que TLC pouvait organiser deux saisons par an, ce qui signifie que Jim Bob Duggar gagnait environ 1,7 million de dollars par an, probablement avant impôts. Et cela a peut-être été encore plus en 2017, au cours de laquelle les saisons 4, 5 et 6 ont toutes été diffusées. Cela dit, on ne sait pas si les Duggars gagnaient moins par saison au cours des premières années de la série.