Après l’arrestation pour pédopornographie, les précédents commentaires de Josh Duggar sur Jessa circulent sur Internet

Un Redditor a répondu au commentaire de Josh sur le fait de regarder sa sœur, notant: “et le FBI vous regarde Josh lol”. Un autre était un peu plus sur la défensive, notant que nous n’aurions probablement pas regardé à deux fois ce commentaire s’il n’avait pas refait surface, en disant: “Je pense qu’il essayait d’être tout “grand frère” mais à cause de qui il est et ce que nous savons maintenant, c’est effrayant. Une autre personne n’était apparemment pas d’accord, notant: “non, c’est toujours paternaliste et grossier de toute façon”.