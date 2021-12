Après l’augmentation et le retrait post-IPO, l’action EXFY n’est pas trop chère

Il y a eu beaucoup d’offres publiques initiales (IPO) cette année et les applications ne manquent certainement pas. Pourtant, vous pourriez trouver que Dépenser (NASDAQ :EXFY) est différent des autres et vous pouvez même choisir de faire un petit investissement dans les actions EXFY.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Pour faire simple, Expensify est un fournisseur de logiciel de gestion des dépenses. Cela peut être un gain de temps important pour les entreprises et leurs employés.

L’introduction en bourse d’Expensify a eu lieu il n’y a pas si longtemps et, comme nous le verrons, il y a eu une hausse précoce du cours de l’action. Cependant, le rallye n’a pas duré et le titre EXFY s’est quelque peu replié.

Il est trop tôt pour identifier une fourchette de prix définie pour l’action, la prudence est donc de mise. Néanmoins, nous pouvons suivre les progrès d’Expensify jusqu’à présent tout en découvrant ce qui rend cette entreprise unique et prête pour la croissance.

Un examen plus approfondi des actions EXFY

Le 9 novembre, Expensify a annoncé le prix de son introduction en bourse à 27 $ par action. Cela s’est produit après que la société a d’abord établi une fourchette de 23 $ à 25 $, puis de 25 $ à 27 $ par action. En d’autres termes, l’action EXFY devenait de plus en plus chère avant même qu’elle ne commence à être négociée publiquement sur le Nasdaq le 10 novembre.

Ce premier jour, les actions Expensify ont ouvert à 39,75 $ et clôturé la session à 41,06 $. De toute évidence, le stock était bien parti. Il a même réussi à atteindre 50 $ fin novembre. Cependant, il est difficile de maintenir ce taux de croissance. Au cours des premiers jours de décembre, l’action EXFY est revenue à 35 $ et a changé.

Pour le moment, les investisseurs doivent s’attendre à de la volatilité alors que Wall Street détermine le bon prix pour les actions Expensify. Par conséquent, il n’est pas conseillé de charger le stock. Si vous aimez les perspectives d’avenir de l’entreprise, cependant, il n’y a rien de mal à prendre une petite position.

Une « superapplication » populaire

Dans le communiqué de presse accompagnant le prix de l’introduction en bourse d’Expensify, la société a décrit sa plate-forme non seulement comme une application, mais comme une « superapplication ».

Alors, qu’est-ce qu’il y a de « super » à ce sujet ? Pour résumer, la plate-forme Expensify est conçue pour aider les particuliers et les entreprises à simplifier la façon dont ils gèrent leur argent. C’est assez populaire, car plus de 10 millions de personnes utilisent les fonctionnalités d’Expensify. Il s’agit notamment des cartes d’entreprise, du suivi des dépenses, du remboursement le jour suivant, de la facturation, du paiement des factures et de la réservation de voyages.

Ainsi, Expensify facilite la gestion de l’argent pour les entreprises et pour les travailleurs qui doivent suivre et signaler où va le capital. Cela pourrait vraiment changer la donne pour un marché de niche important.

Comme l’explique le directeur financier d’Expensify, Ryan Schaffer, « les rapports de dépenses pour l’entreprise typique reposent sur « un e-mail, Excel et un dossier manille », les employés « numérisant les reçus sur un scanner à plat » avant de les soumettre au patron. »

Les revenus augmentent rapidement

En revanche, l’application axée sur la technologie d’Expensify permet aux employés de prendre rapidement des photos des reçus depuis leur téléphone. Ils peuvent ensuite soumettre un rapport qui est automatiquement envoyé par e-mail au patron pour approbation et remboursement rapide. C’est bien, mais les investisseurs avertis voudront savoir si cette plate-forme est réellement lucrative pour Expensify.

Heureusement, il existe des données qui montrent que la simplification du processus de déclaration des dépenses peut être un modèle commercial viable sur le plan financier. Selon le prospectus de la société, les revenus d’Expensify sont passés de 53,9 millions de dollars en 2018 à 80,5 millions de dollars en 2019, puis à 88,1 millions de dollars en 2020.

De plus, Expensify a généré 65 millions de dollars de revenus au cours des six premiers mois de 2021. C’est une augmentation substantielle par rapport aux 40,6 millions de dollars générés au cours des six premiers mois de 2020.

Fait intéressant, les effectifs d’Expensify sont restés assez constants, avec 134 employés au 30 juin 2020 et 140 employés au 30 juin 2021. Il est bon de savoir qu’Expensify est prêt à rester petit, ce qui peut aider l’entreprise à être plus rentable à l’avenir.

La ligne de fond

Il est trop tôt dans le jeu pour déterminer une fourchette de prix pour les actions EXFY. Néanmoins, ce n’est pas une mauvaise idée de posséder quelques actions du stock. L’application d’Expensify est vraiment « super » à certains égards, et l’entreprise augmente rapidement ses revenus.

Alors, n’ayez pas peur de donner une chance à cette nouvelle action d’introduction en bourse, car de plus en plus d’entreprises découvriront probablement les avantages de la plate-forme de déclaration des dépenses d’Expensify.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.