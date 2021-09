Après le 11 septembre : l’avenir du partenariat indo-américain

L’avenir du partenariat indo-américain après deux décennies du 11 septembre est basé sur la sécurité environnementale, une longueur d’avance sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. (Source de la photo : https://in.usembassy.gov/)

Par Syed Ali,

Les attentats du 11 septembre ont changé le paysage mondial de la politique de sécurité internationale, le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui est un point culminant de l’après 11 septembre, un peu comme la « après-seconde guerre mondiale » pour l’Europe et l’Amérique du Nord, et « après la Westphalie pour L’Europe . Le 11 septembre a recalibré la relation des États-Unis avec le monde étant l’hégémonie incontestée après la guerre froide. Beaucoup de choses ont changé après l’effondrement des tours du commerce mondial le 11 septembre, les États-Unis ont envahi l’Irak sous prétexte de sauver la source du terrorisme et l’Afghanistan a été plongé dans une guerre sanglante prolongée qui s’est terminée récemment avec la réintégration des talibans.

Les décennies qui ont suivi le 11 septembre ont également abrité une gamme de traités internationaux ainsi que le renforcement de l’alliance de l’OTAN après l’éclatement de l’Union soviétique et un partenariat revigoré avec l’Inde basé sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Le partenariat indo-américain a connu son apogée avec la signature de l’accord de coopération nucléaire civile, en plus de nombreux accords sur le commerce, l’éducation, l’espace, la santé, la science et la technologie, l’énergie et le changement climatique. Ces accords ont façonné les relations de l’Inde avec les États-Unis et ont rapproché les deux démocraties sur la scène internationale. L’avenir de la relation indo-américaine est lié à l’avenir de notre planète menacée par le réchauffement climatique causé par les émissions de carbone incessantes. En outre, partageant des valeurs fondamentales telles que la démocratie, la franchise universelle des adultes et la liberté d’expression, l’Inde et les États-Unis sont également les plus gros émetteurs de C02 et c’est également un domaine où les deux nations sont incompatibles dans les forums internationaux.

Avec la présidence de Joe Biden, le changement climatique a pris une place de premier plan par rapport au déni éhonté de l’administration précédente du changement climatique. L’avenir durable de la relation Inde-États-Unis est au-delà de QUAD et l’action 2+2 pour le climat sera le pilier central de cette relation dans un avenir prévisible. Le Premier ministre Narendra Modi n’a pas caché sa stratégie ambitieuse sur le changement climatique et sa volonté de forger des partenariats mondiaux centrés sur le changement climatique. L’Inde a donné la priorité à « l’atténuation et à l’adaptation » par le biais d’initiatives telles que l’Alliance solaire internationale ou la Coalition pour une infrastructure résiliente aux catastrophes. Le président Biden a réintégré l’accord de Paris et lui a insufflé la vigueur manquante nécessaire pour parvenir à un consensus sur les déclarations d’émissions et les stratégies à long terme pour sevrer les carburants à base de carbone qui alimentent les économies en développement. L’adhésion des États-Unis à l’accord de Paris est également importante car elle s’accompagne de technologies propres très convoitées et d’une capacité de mobilisation financière pour soutenir la transition.

Les facteurs moteurs d’une stratégie de décarbonation efficace sont les technologies propres et la mobilisation financière. Les États-Unis détiennent la clé des deux pilotes ; technologie et finance, les États-Unis se classent au 5e rang pour l’innovation dans les technologies propres, par rapport à l’Inde au 29e rang, selon le Global Clean-tech Innovation Index. L’investissement total de l’Inde dans le changement climatique s’élève à environ 20 milliards de dollars. Cela représente 8 % du total des investissements requis pour financer le plan d’action climatique annuel de l’Inde visant à mettre en œuvre une stratégie d’adaptation et d’atténuation résiliente. D’un autre côté, les États-Unis sont réapparus en tant que leader de l’action climatique à travers leurs politiques internes et externes ; en promettant plus de 36 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique mondial, soit une augmentation de plus de 14 milliards de dollars par rapport à 2021, les États-Unis ont encore l’intention de doubler leur financement d’ici 2024 aux pays en développement. Plus important encore, les relations de travail des États-Unis avec leurs partenaires s’orientent de plus en plus vers des investissements publics dans le climat, le renforcement de l’assistance technique et des capacités à long terme, alignant le soutien sur les besoins et les priorités des pays, en stimulant les investissements dans l’adaptation et la résilience. Sous l’impulsion des États-Unis, les principales banques multilatérales de développement (BMD) ont également augmenté leur engagement pour un total de 66 milliards de dollars US, contre 61,6 milliards de dollars US en 2019 dans le financement climatique, selon le rapport conjoint 2020 sur les banques multilatérales de développement. .

Outre la finance, le transfert de technologie joue un rôle essentiel dans la réponse mondiale efficace au défi du changement climatique. Le partenariat entre l’Inde et les États-Unis peut accélérer l’adoption des technologies dans les technologies propres, en réduisant les coûts et en menant par la suite à l’universalisation des technologies neutres en carbone. L’écart dans les technologies propres se situe dans le monde en développement et le manque d’innovation et de commercialisation de solutions empêche la technologie d’appliquer les mesures d’adaptation nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Aujourd’hui, les pays en développement sont confrontés au double défi de lutter contre le changement climatique et de parvenir à la croissance économique simultanément parce qu’ils n’ont pas la sophistication technologique requise pour relever ce défi. Si ces pays dépendaient uniquement d’une technologie développée localement, il leur faudrait beaucoup plus de temps pour atteindre le niveau de progrès technologique que les pays développés ont déjà, ce qui retarderait l’action mondiale pour lutter contre le changement climatique. Ainsi, le transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement, en particulier l’Inde, devient une composante cruciale d’un plan d’action climatique international.

L’avenir du partenariat indo-américain après deux décennies du 11 septembre est basé sur la sécurité environnementale, une longueur d’avance sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Le partenariat Inde-États-Unis pour l’Agenda 2030 pour le climat et l’énergie propre est un pas dans la bonne direction pour stimuler et canaliser l’action climatique. La décennie qui a suivi les attaques dévastatrices du 11 septembre a changé l’histoire du monde, cependant, le changement climatique pourrait faire perdre notre monde dans l’histoire.

(L’auteur est un analyste indépendant sur la politique et la durabilité. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.