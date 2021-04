Après le Award Show Love, y aura-t-il un film? ⋆ 10z viral

Schitt’s Creek a finalement obtenu la reconnaissance qu’il méritait après sa fin, alors ne serait-il pas logique de le ramener pour plus?

La comédie canadienne, qui a été créée en 2015 et a séduit les fans américains de Pop TV jusqu’à la fin de sa série le 7 avril 2020, a remporté de nombreux prix lors de la dernière des grandes cérémonies honorant la télévision et ses performances. En fait, avant que Schitt’s Creek ne remporte deux SAG Awards (performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique et performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique pour Catherine O’Hara) le 4 avril, Sarah Levy (qui a joué un résident de la ville et Le propriétaire du café Twyla) s’est joint à d’autres membres de la distribution pour exprimer son intérêt pour un film.

«J’entends toujours parler d’un film!» Levy a déclaré lors de son apparition dans la pré-émission People, EW & TNT. « Cela reste à voir, mais je suis là pour ça si c’est le cas. »

Son frère Dan Levy, qui a co-créé Schitt’s Creek avec leur père Eugene Levy, n’a pas exclu la possibilité après avoir balayé les catégories de comédie aux Emmys 2020. «S’il y a une idée qui me vient à l’esprit digne de ces gens merveilleux, elle doit être vraiment formidable à ce stade, car c’est une très belle façon de dire au revoir», a-t-il déclaré. « Croisons les doigts pour que nous ayons bientôt une très bonne idée qui nous vient à l’esprit. »

Il peut y avoir encore plus de pression pour une sorte de suivi de la série – un film, une série limitée ou tout autre travail – compte tenu de son récent succès. En plus de ces victoires aux Emmys et SAG Awards, Schitt’s Creek a remporté la meilleure série télévisée – Comédie musicale ou comédie aux Golden Globes 2021. O’Hara a remporté les cinq principaux prix d’acteur cette année: pour les trois spectacles susmentionnés ainsi que les TCA Awards et Critics Choice Awards.

Vin de fruits festif offert au Café Tropical! Félicitations à l’ensemble de @SchittsCreek 🥂 # sagawardspic.twitter.com / bU2iQpmQNK – SAG Awards® (@SAGawards) 5 avril 2021

Mais comme l’a dit Dan Levy, il y a aussi une pression maintenant pour être à la hauteur du battage médiatique et de la qualité de la dernière saison de la comédie. (Il y a, après tout, une raison pour laquelle Schitt’s Creek a remporté ces prix: il est sorti sur une bonne note.)