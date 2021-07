“Après le but on a trop joué à l’envers”

28/07/2021 à 17h31 CEST

Eric Garcia, chef de l’équipe espagnole de football, fait de l’autocritique pour la gestion des dernières minutes face à l’Argentine (1-1), après avoir pris de l’avance au tableau d’affichage avec le but de Mikel Merino, souffert excessivement car l’équipe est tombée « trop loin en arrière & rdquor; et laisser son rival “le pousser & rdquor;.

«Nous avons dominé pendant 80 minutes et après avoir marqué le but, nous avons joué trop loin, les laissant nous mettre la pression avec eux qui sont venus avec cinq joueurs & mldr; mais il est temps d’apprendre et de continuer dans cette ligne qui est très ascendante», a-t-il déclaré en zone mixte.

“Je pense que toute l’équipe a fait un excellent travail en commençant par les attaquants et en terminant avec Unai et nous devons continuer comme ça. L’équipe grandit beaucoup, par rapport au premier match, nous nous sommes beaucoup améliorés physiquement et en cohésion d’équipe On s’était entraîné seul. trois jours ensemble et c’est compliqué », a-t-il évoqué sur les performances défensives.

Eric a assuré que voit des similitudes avec l’équipe senior en termes de difficultés à marquer : « La même chose s’est produite à l’Eurocup, j’espère que dans le prochain match tous ceux que nous avons eus pourront participer, ou qu’entre un et nous gagnons, c’est suffisant “.

“Elles se ressemblent, oui. Ces compétitions coûtent dans les premiers matches, s’acclimatent. C’était la première fois qu’on jouait en terrain ouvert avec cette température. L’équipe s’agrandit. Il faut y aller pour le prochain match”, a-t-il poursuivi.

Enfin, il a commenté que la charge des matches ne pèse pas sur lui : “Je me sens très bien et j’espère pouvoir m’améliorer davantage et aider l’équipe”, a-t-il déclaré.