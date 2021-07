Après le champignon noir, maintenant la « mort osseuse » signalée chez les patients Covid ! Causes probables du traitement, voici ce que nous savons jusqu’à présent

in

La fraternité médicale étudie l’implication du cCovid-19 causant AVN.

Après le champignon noir, un nouveau type de complication de santé apparaît chez les patients Covid-29 en soins intensifs. La nouvelle condition qui a laissé les experts de la santé perplexes est la nécrose avasculaire qui provoque la mort des tissus osseux. Trois cas confirmés d’AVN ont déjà été signalés à Mumbai.

Le facteur commun entre la mucormycose et la nécrose avasculaire est l’abus de stéroïdes. La maladie affecte également les jeunes patients qui ont développé une douleur dans l’os du fémur après s’être remis de Covid-19. Alors que les experts continuent d’introspecter le grave problème de santé post-Covid, voici ce que nous savons d’AVN jusqu’à présent

Qu’est-ce que la nécrose avasculaire

Selon l’Université John Hopkin, la nécrose avasculaire est une perte de sang temporaire ou permanente. Une fois que l’approvisionnement en sang meurt complètement dans un tissu osseux meurt et l’os finit par s’effondrer. Si une telle condition affecte les zones articulaires osseuses, cela peut entraîner une invalidité permanente.

Des cas récents de nécrose ont été diagnostiqués dans les os de la hanche, mais cela peut se produire dans n’importe quel os du corps. Les premiers stades de la maladie ne présentent presque aucun symptôme, mais lentement, une douleur intense commence à troubler les patients, en particulier lorsqu’ils essaient de porter du poids ou de participer à des activités nécessitant une mobilité fréquente.

Comment Covid-19 déclenche la «mort des tissus osseux»

La fraternité médicale étudie l’implication du cCovid-19 causant AVN. Un lien apparent comme celui de la mucormycose est la surutilisation très controversée des stéroïdes dans le traitement de Covid-19. Bien que la cause exacte soit inconnue, l’utilisation de médicaments comme la prednisone utilisée pour agir sur l’inflammation causée par le virus peut augmenter les taux de lipides dans le sang et réduire le flux sanguin dans le corps. Cela peut en outre entraîner des dommages aux organes vitaux.

Il reste à déterminer qui présente le risque le plus élevé de développer un AVN, mais les médecins conseillent aux patients de Covid-19 de souffrir de douleurs à la hanche ou à la cuisse pour obtenir une IRM, une scintigraphie osseuse et des radiographies au plus tôt pour un prompt diagnostic.

Comment AVN peut être traité

Le diagnostic précoce est la clé du traitement de l’AVN. Un plan de traitement typique de la nécrose implique l’utilisation d’anticoagulants, d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, de médicaments contre l’ostéoporose, de médicaments hypocholestérolémiants et de physiothérapie pour soulager la douleur, des thérapies et des exercices. Une intervention chirurgicale est nécessaire pour enlever la couche interne endommagée de l’os et la décompression du noyau.

Souvent, lorsque les personnes ne développent pas de symptômes dans AVN atteignent des stades avancés, une intervention chirurgicale comme la décompression du noyau, la greffe osseuse, le remplacement articulaire, un traitement de médecine régénérative est nécessaire.

