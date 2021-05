Après le concert d’hébergement de Jeopardy, LeVar Burton de Star Trek a décroché un autre rôle télévisé parfaitement adapté

Dans le prochain épisode, LeVar Burton rejoindra Tom Swift de Tian Richards en exprimant la fidèle IA et mentor de Swift, Barclay. Selon la description du personnage fournie par le commerce, Tom a créé Barclay alors qu’il n’avait que huit ans, et l’IA est avec le jeune homme depuis. Barclay peut également être transféré sur les différents appareils de Tom, y compris son ordinateur portable, sa tablette, son chronomètre et même l’écran de sa voiture. Fait intéressant, il semble que Barclay aura également un voyage émotionnel à faire.