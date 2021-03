Après le concours de beauté de Mme India, le commandant de l’escadre Shruti Chauhan devrait représenter l’Inde à Mme Galaxy 2021

Le commandant de l’escadre Chauhan, âgée de 38 ans, a déclaré qu’elle était un cas exceptionnel parce qu’elle avait participé à un concours alors qu’elle servait dans les forces de défense. (Image: IE)

Concours de beauté Mme Galaxy: Le commandant d’escadre Shruti Chauhan, qui sert l’armée de l’air indienne depuis 16 ans, est maintenant sur le point d’échanger ses bottes contre des talons au concours de beauté Mrs Galaxy en août de cette année. La commandante de l’escadre Chauhan a été mise à l’honneur en janvier de cette année lorsqu’elle a participé au concours de beauté mondial Mrs India Inc 2021, dans lequel elle était la deuxième finaliste, selon un rapport publié par IE. Elle représentera désormais l’Inde à Mme Galaxy, qui aura lieu à Chicago.

Le rapport la citait comme disant que l’idée de participer au concours de beauté avait été une suggestion d’un junior et qu’elle ne l’avait pas prise au sérieux au départ. Cependant, ses juniors avaient confiance en elle et l’ont inscrite pour cela. Au moment des auditions, le commandant de l’escadre Chauhan s’est dit qu’elle avait besoin de se boucler pour cela, et quand elle a sauté dessus, elle a tout fait, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que la participation était une lutte pour elle parce que bien que son organisation soutienne sa décision, elle ne voulait pas que son travail en soit affecté. Elle a ajouté que, comme elle désirait participer au concours et gagner, c’était elle qui devait déterminer comment elle gérerait son travail, sa fille ainsi que le ménage ainsi que le concours.

Mme India Inc World Beauty Pageant 2021 devait initialement se tenir en juin 2020, mais comme tous les événements de 2020, le concours a également été affecté par la pandémie et donc reporté. Au milieu de cela, avant le concours de janvier, les participants ont reçu une formation en ligne pendant un peu plus de deux mois, tandis que la pratique de la marche sur la rampe a eu lieu une semaine avant le concours, selon le rapport.

À propos du concours de Mme Galaxy, elle a déclaré qu’actuellement, ils travaillaient sur leur forme physique, tout en poussant la cause sociale vers laquelle ils travaillaient. De plus, les participants doivent également trouver des sponsors, car le concours est réservé aux femmes mariées et cela rend les choses un peu plus difficiles.

Parlant des causes sociales auxquelles elle travaille, elle a déclaré que ses deux causes étaient d’aider les familles des martyrs et les enfants des travailleurs du sexe.

