Après le confinement, Juanes revient à ses racines avec ‘Origen’

. – Lorsque vous êtes un artiste mondial multi-platine et que vous avez remporté plus de deux douzaines de Grammy Awards et de Latin Grammy Awards, remplir les États du monde entier avec des milliers de fans en adoration devient monnaie courante.

Juanes dit qu’il avait commencé à prendre le frisson de monter sur scène soir après soir et de se produire devant le public pour acquis.

Jusqu’à l’arrivée de la pandémie de covid-19.

“Je ne l’ai jamais autant manqué que pendant la pandémie”, a déclaré la rock star colombienne, qui a récemment entamé sa première tournée américaine en deux ans, dans une interview à CNN. “Je suis en tournée depuis l’âge de 15 ans, presque la moitié de ma vie. Puis tout d’un coup, je suis à la maison pendant un an et demi et c’était dur. Je veux dire, c’était génial de pouvoir passer ce temps avec ma famille et écrire de la nouvelle musique, mais je me suis aussi rappelé à quel point j’aime jouer de la comédie et des instruments sur scène avec mon groupe. Ainsi, pouvoir revoir le public, être en contact avec lui, c’est tout simplement incroyable, un enfant avec un nouveau jouet. “.

La tournée “Origin”, qui compte 21 dates et porte le nom de son dernier album, a débuté à Miami le 16 septembre et fera des arrêts à Los Angeles, Las Vegas, Houston et Chicago, entre autres villes, avant de se terminer à New York le 17 octobre.

Cette fois, cependant, Juanes dit qu’il a plus en tête que de faire un grand spectacle.

Il pense aussi à la sécurité de ses followers, ainsi qu’à la sienne et à celle de ses camarades de groupe, puisqu’ils jouent dans des villes avec différents protocoles pour faire face au covid-19 et aux mandats de vaccination.

“Je pense que c’est très important si vous voulez aller à des spectacles ou au restaurant ou quoi que ce soit d’autre pour être en sécurité et protéger les autres également”, a-t-il déclaré. “Oui, cela dépend de la ville ou de l’État s’ils exigent des vaccinations, mais je pense que c’est une responsabilité sociale de se faire vacciner.”

Et il le dit en tant que personne qui admet qu’au début, il avait des doutes quant à l’obtention du vaccin.

“Au début, j’ai refusé de me faire vacciner”, a déclaré Juanes. “Je sentais que le processus était trop improvisé. Je veux dire, pas improvisé par la communauté scientifique, tout était très rapide. Normalement, ces vaccins prennent environ huit, 10 ans à se développer, et dans ce cas, c’était huit ou neuf mois. Donc le sentiment était que nous étions comme des rats dans un laboratoire sans savoir ce qui allait se passer », a-t-il déclaré.

C’est une visite de sa mère âgée qui l’a convaincu de mettre ses peurs de côté et de se faire vacciner contre le covid-19.

« Ma mère a 91 ans. Elle était assise dans mon salon, et quand je l’ai vue là-bas, j’ai tout de suite dit : ‘Je dois aller me faire vacciner tout de suite. Je dois y aller maintenant.’ Je ne voulais pas vivre. avec l’idée qu’il lui arriverait quelque chose. Donc pour moi, il s’agit de responsabilité et de considération envers les autres. Il ne s’agit pas de politique ou de religion, il s’agit de science et de médecins, donc mon conseil maintenant est de les écouter. “

Juanes encourage particulièrement les Latinos, un groupe qui a pris du retard dans les taux de vaccination, à ignorer le déluge de désinformation sur les médias sociaux et la politique qui a assombri le processus.

“En fin de compte”, a-t-il déclaré, “vous devez penser que je dois être responsable envers moi-même, envers ma famille et envers ceux qui m’entourent.”

Pour l’instant, Juanes se dit heureux de reprendre la route avec “Origen”, un album de reprises qui, selon lui, le ramène à ses racines et rend hommage aux chansons et aux artistes qui ont inspiré son propre voyage musical, de Juan Luis War à Carlos Gardel, en passant par Bruce Springsteen et Bob Marley.

“Nous reprenons des chansons des années 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Vous savez, Fito Páez, Juan Gabriel, Joaquín Sabina. Toutes ces belles chansons que j’ai grandi en écoutant et que le public connaît aussi, mais qu’elles entendez dans mon propre style “, a déclaré Juanes. “Nous avons mélangé de nombreux éléments des percussions des Caraïbes et des rythmes du Pacifique et de l’Atlantique de la Colombie avec la musique rock, et c’était très bon. J’aime vraiment cet album, il est très important pour moi.”

Juanes vient de recevoir trois nominations aux Latin Grammy, dont l’Album de l’année, qui s’ajoutent à la liste des moments forts de l’auteur-compositeur-interprète après le confinement.

Un autre moment fort ? Recevez une invitation de Metallica pour reprendre “Enter the Sandman” sur l’album de compilation du groupe de metal “The Metallica Blacklist”.

“Quand j’étais enfant, adolescent, j’écoutais Metallica”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est à cause de Metallica que je suis ici. Ils m’ont inspiré à jouer de la guitare électrique, à faire partie d’un groupe de rock. Alors quand ils nous ont invités à faire partie de l’album ‘Blacklist’ après nous avoir vu jouer ‘Seek et Destroy’ lors d’un festival en Colombie, je ne pouvais tout simplement pas y croire », a-t-il déclaré.

Juanes est également tourné vers l’avenir. Après cette tournée, il commencera à travailler sur un nouvel album qu’il espère publier dans les prochains mois. Il dit qu’il a écrit plus de 40 chansons pendant la pandémie et qu’il a hâte de monter sur scène et de les interpréter en direct pour ses fans.