Après le crash d’Ethereum Classic, les patients investisseurs peuvent entrer

Soyons honnêtes. En termes de capitalisation boursière et de volume d’échanges, Ethereum classique (CCC:ETC-USD) ne tient pas une bougie pour Ethereum (CCC:ETH-USD). Cependant, cela ne signifie pas qu’Ethereum Classic ne vaut pas la peine d’être possédé.

En effet, je dirais que parmi la vaste mer d’altcoins, ETC est un joyau sous-estimé que les investisseurs devraient envisager maintenant.

Il est intéressant d’assister à un changement de sentiment si rapidement dans le monde de la crypto-monnaie. Ethereum Classic a rassemblé 128% au cours des cinq premiers jours de mai, mais s’est ensuite écrasé au cours des deux prochaines semaines.

Et maintenant qu’ETC est en disgrâce, c’est le moment idéal pour les investisseurs à contre-courant de l’ajouter à leur liste de surveillance et peut-être même de prendre position.

Analyse du prix Ethereum Classic

Selon Sarah Smith, contributrice d’InvestorPlace, Ethereum Classic a vu le jour en 2016. De toute évidence, les fans apprécient son «engagement envers la technologie originale» (d’où le nom «Classic»).

En novembre 2016, croyez-le ou non, ETC se négociait en dessous de 1 $. Le prix a grimpé à 40 $ au début de 2018, mais est ensuite venu le marché baissier de «l’hiver crypto».

Pendant quelques années, toutes les tentatives pour maintenir le prix Ethereum Classic au-dessus de 10 $ ont échoué. Mais ensuite, en mars 2021, la pression d’achat a vraiment commencé à s’intensifier.

Ce fut un rallye étonnant de plusieurs mois, culminant avec le prix de l’ETC atteignant 176,16 $ le 6 mai. Malheureusement, ce rallye n’était pas durable.

Une vente douloureuse a suivi et le 23 mai, Ethereum Classic se négociait entre 41 $ et 62 $. Espérons que les acheteurs interviendront et sauveront la situation afin que les investisseurs puissent se détendre et profiter de l’été.

Grande couverture contre l’inflation

Les gens achètent de la crypto-monnaie pour de nombreuses raisons. Pour certains, c’est juste une classe d’actifs amusante avec laquelle jouer.

Une certaine quantité de spéculation est bonne, mais il y a des raisons plus sérieuses d’acheter de la crypto. Parmi eux, il y a le désir d’éviter l’effet destructeur de richesse de l’inflation.

Le dollar américain et les autres monnaies fiduciaires ont été particulièrement sujets à la dévaluation en 2021. C’est devenu si grave que vous pourriez même entendre les journalistes parler de l’inflation dans les médias non financiers de nos jours.

Maintenant, je ne suggère pas que quiconque devrait échanger tous ses dollars contre de la crypto-monnaie pour le moment (bien que cela puisse en fait être une possibilité dans les années à venir).

Cependant, une position de taille raisonnable dans certaines crypto-monnaies n’est peut-être pas une mauvaise idée. Un problème potentiel avec Ethereum plus populaire, cependant, est qu’il n’a pas de plafond d’approvisionnement fixe.

En revanche, l’offre ultime d’Ethereum Classic est plafonnée à 210,7 millions de pièces. Pendant ce temps, les gouvernements du monde entier continuent d’imprimer des unités de monnaie fiduciaire à un rythme rapide.

Les passionnés de crypto-monnaie pourraient choisir de créer une position sur ETC simplement pour atténuer l’impact de l’inflation fiduciaire sur leur portefeuille.

Prêt à jouer au rattrapage

Lorsque Mark R. Hake, contributeur à InvestorPlace, a déclaré qu’Ethereum Classic rattraperait probablement Ethereum et augmenterait neuf fois plus vite que l’ETH au cours des trois prochaines années, j’ai dû approfondir cette question.

Hake a mentionné la limite d’approvisionnement d’Ethereum Classic, ainsi que le fait qu’ETC a une capitalisation boursière beaucoup plus petite que l’ETH.

Vous devrez lire l’article de Hake si vous voulez voir ses calculs.

Pour l’instant, nous pouvons dire qu’Ethereum est comme une action à grande capitalisation, tandis qu’Ethereum Classic est comparativement à une action à petite capitalisation.

Et les actions à petite capitalisation ont souvent tendance à évoluer plus rapidement, en pourcentage, que les actions à grande capitalisation. Ce type d’effet de levier est ce qui rend les actions à petite capitalisation attrayantes pour certains traders.

De même, les traders de crypto-monnaie peuvent posséder des ETC et espérer obtenir un effet de levier si et quand le prix de l’ETH augmentera dans les mois et les années à venir.

C’est un pari spéculatif, sans aucun doute, mais il y a une certaine logique à cela et la prise de Hake mérite d’être prise en compte.

La ligne de fond

Je ne sais pas si nous verrons un jour où Ethereum Classic sera aussi populaire qu’Ethereum.

Mais alors, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose que l’ETC soit moins connu. Cela pourrait être l’arme secrète de votre portefeuille de crypto-monnaies, offrant un effet de levier tout en aidant à lutter contre l’inflation fiat.

