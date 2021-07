Après le défilé Pyer Moss Couture, une histoire de créateurs noirs et de couture – WWD

Alors que la chapellerie de l’abat-jour dégouline de cristaux, la cape à rouleaux chauffants et la robe finale de la façade du réfrigérateur ornée d’aimants épelant: “Mais qui a inventé le traumatisme noir?” s’est glissé dans le domaine de la Villa Lewaro pour clôturer le défilé historique Pyer Moss Couture plus tôt ce mois-ci, dans les critiques, les déclarations, les questions.

Beaucoup ont noté Kerby Jean-Raymond comme le premier designer noir américain à être invité à montrer une collection couture. D’autres ont demandé : « Et Patrick Kelly ?

Il y a des nuances à la haute couture, à la Chambre Syndicale de la Haute Couture et au calendrier des collections haute couture qui méritent de s’éclaircir.

Pour commencer, la Fédération française de la Haute Couture et de la Mode dispose de trois organes centraux, ou Chambres Syndicales : Haute couture, prêt-à-porter des couturiers et créateurs de mode, et mode masculine.

Au sein de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, qui supervise la Semaine de la Haute Couture de Paris, trois catégories de marques peuvent s’afficher : les 16 maisons de haute couture éligibles à l’appellation (dont Chanel, Dior et Givenchy) ; sept maisons non parisiennes (dont Fendi, Valentino et Iris Van Herpen), et un groupe d’invités invités à montrer chaque saison qui, cette fois-ci, comprenait Pyer Moss de Jean-Raymond. L’objectif, au moins en partie, avec les créateurs invités est de faire vivre la couture. Ce qui ouvre également la forme d’art légendaire à la réinvention.

Selon la Fédération, Jean-Raymond est en effet le premier créateur noir américain invité à défiler dans le cadre du calendrier officiel de la couture. Patrick Kelly, alors qu’il a été le premier créateur américain et le premier créateur noir élu à la Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode en 1988, un autre organisme au sein de la Fédération, il n’a jamais “officiellement” montré la couture.

Ce que le designer habile et souvent sous-évalué a fait, c’est de créer une collection de couture de 65 pièces qu’il a appelée dans un article de la WWD de 1988, un « clin d’œil à la couture ».

« Lynn Manulis, présidente de Martha, Inc., a trouvé son défilé de couture – comprenant un costume pied-de-poule orange et noir et un chapeau de lynx teint en orange – si innocent et rafraîchissant qu’elle a volé la collection à New York pour la vendre dans sa boutique en septembre. Le passage du week-end a attiré un client plus jeune, dit Manulis, et des ventes d’environ 80 000 $. La robe de mariée a été vendue trois fois », écrivait WWD à l’époque.

Alors que Kelly créait et vendait de la couture, le faire en dehors des limites de la Chambre et de ses définitions et règlements signifiait, à toutes fins utiles selon ceux des échelons supérieurs de la mode, cela ne comptait pas vraiment.

« Patrick Kelly a produit du prêt-à-porter haut de gamme, en quelque sorte sur les traces d’Yves Saint Laurent à Rive Gauche, qui était son modèle. Il a également fait quelques spectacles lors des projections de haute couture qu’il a appelées « faux couture », » Dilys Blum, la conservatrice principale des costumes et des textiles de Jack M. et Annette Y. Friedland au Philadelphia Museum of Art, qui a organisé le Patrick Kelly « Piste de l’amour » en 2014, a déclaré à WWD. “Ils étaient en dehors du calendrier, ils n’étaient pas officiellement sanctionnés et il aurait probablement pu avoir des ennuis pour cela, mais ils étaient petits et il s’agissait de collections sur commande.”

En tant qu’« assistante de droite » de Kelly, Liz Goodrum était présente lorsque le créateur confectionnait sa couture. Et elle a encore quelques pièces dans son stockage personnel.

“Je ne savais pas qu’il l’appelait ‘faux couture’, mais je sais qu’il l’a montré [in 1988]…C’était beaucoup de robes longues et il se sentait très heureux d’être dans la Chambre Syndicale et il voulait, éventuellement, faire des robes couture. Mais il s’est moqué de la couture parce que c’était quelque chose de similaire à un prêt-à-porter, juste plus élaboré », a-t-elle déclaré à propos du créateur, décédé en 1990. « À l’époque, vos normes étaient très différentes de celles de ces nouveaux ici qui s’appellent des gens de haute couture.

Dissipant les divergences quant à savoir si Kelly était vraiment la première à montrer la couture, Goodrum a déclaré: “Patrick était plus prêt-à-porter, c’est la vérité honnête à Dieu.”

En remontant encore plus loin que Kelly, il y avait Jay Jaxon (né Eugene Jackson), devenu « le premier couturier noir de Paris », ou le premier couturier noir américain dans les maisons parisiennes. Comme le dit Rachel Fenderson, historienne de la mode, conservatrice et autorité principale sur Jay Jaxon, cependant, il a été en grande partie «caché dans le récit de la mode et de l’histoire».

En 1970, le créateur a dévoilé sa première collection de haute couture en tant que designer en chef de Jean-Louis Scherrer (une maison de couture qui est finalement tombée en disgrâce à cause des problèmes de financement et de droits), selon Fenderson, et sa carrière comprendrait des passages en création couture en tant qu’assistant designer chez Yves Saint Laurent et en tant qu’assistant direct de Marc Bohan pour Dior.

“Nous pouvons penser à lui de la même manière que nous pensons à Olivier Rousteing pour Balmain”, a-t-elle déclaré à propos du directeur créatif de cette maison, qui a relancé la haute couture de Balmain après une interruption de 16 ans au printemps 2019. “Je pense qu’une grande partie de la raison pourquoi Jay Jaxon n’est pas reconnu est à cause de l’effacement.

Né la même année qu’Emmett Till (1941) et descendant sur la scène du design à Paris alors que l’Amérique était au milieu d’un mouvement pour les droits civiques et juste deux mois avant l’assassinat de Martin Luther King Jr. (1968), Jaxon montait à les sommets de la mode alors qu’il y aurait eu beaucoup de dissidents qui lui refusaient.

« Il y a tellement de facteurs différents qui jouent un rôle dans son effacement et cela… découle de la création de l’esclavage, cela n’a pas seulement commencé maintenant », a déclaré Fenderson, qui travaille actuellement sur la biographie de Jaxon pour faire revivre son héritage (le concepteur est décédé en 2006). “C’est quelque chose de siècles dans la fabrication de la façon dont vous pouvez effacer quelqu’un comme Jay Jaxon, comment vous pouvez faire taire les voix de Stephen Burrows et Willi Smith.”

Ou renoncez aux mentions de Hylan Booker, qui a pris la barre en 1968 en tant que designer en chef de la maison Charles Frederick Worth, la maison dont le fondateur est crédité comme “le père de la haute couture”.

La langue vernaculaire d’aujourd’hui dirait que les créateurs noirs ont été sous-représentés dans la couture, mais un descripteur plus précis pourrait dire qu’ils en ont été historiquement exclus. Et là où ils ont contribué, même cela a été peu reconnu ou crédité.

« Oh, ils ont beaucoup contribué [to couture] et il y a beaucoup de bons designers qui n’ont même jamais été reconnus », a déclaré Goodrum. “C’est la même chose avec beaucoup d’inventeurs.”

Cet effacement était au cœur de l’incursion de Jean-Raymond dans le plus haut niveau de la mode alors qu’il cherchait avec chaque design – même si contrairement à la couture traditionnelle certains le jugent – ​​à le contrer.

Sa collection “Wat U Iz”, présentée avec plus de fanfaronnade que la couture n’a probablement jamais vu, au domaine d’Irvington, NY, qui appartenait autrefois à Madame CJ Walker, la première femme millionnaire autodidacte en Amérique, était plus que ravissante. et ornent les plus riches des porteurs. Chaque pièce était un hommage aux innovateurs noirs et à leurs inventions qui ont été négligées et sous-célébrées dans l’histoire américaine.

“Il ne s’agissait pas nécessairement d’une révision ou d’une exécution ou de ce que les gens auraient pu penser spécifiquement des pièces réelles, j’ai l’impression que [Jean-Raymond’s] le travail est encore plus grand que ces commentaires, c’est plus grand que ces histoires… La haute couture est très spécifique à Paris, en France, c’est très spécifique à leur culture, c’est très spécifique à la préservation de la francité et donc j’ai l’impression que c’était plus grand que ça, », a déclaré Fenderson. “Pour [Jean-Raymond] préserver l’héritage de notre peuple, qui peut souvent être effacé et omis du récit historique, sous la forme physique de pièces de haute couture, je pense que c’est génial. Cette idéologie, pour placer cela dans l’espace de… « je ne suis pas seulement un créateur de mode, je vais être un historien, je vais aussi être un conservateur, vous allez avoir cette exposition de musée sur ce piste.’

« Je pense que c’est plus grand que ce que nous pouvons cultiver en mots et en pensées. Je pense qu’il faudra quelques années pour pouvoir vraiment disséquer et analyser [the Pyer Moss Couture 1] collection. Je ne pense pas que ce soit une chose d’un instant. Je ne pense pas que ce soit une collection que l’on regarde une fois. Je pense que c’est quelque chose que vous revenez en arrière et revisitez. Je pense que vous revisitez aussi l’artiste et ce que l’artiste disait. Toutes ces choses sont intentionnelles : le mouvement des danseurs, le déshabillage des danseurs, puis vous avez aussi le groupe et ensuite ce que le groupe jouait, et l’utilisation de tous les musiciens noirs. Toutes ces choses comptent. Il racontait une histoire… et créait le décor et un moment qui, je pense, est bien plus grand que la haute couture.

Ce que Jean-Raymond a fait, au-delà de se débarrasser des chaînes du primitif et de la bienséance de la couture, a été de coudre l’imagination noire dans le tissu de son message pour mettre en valeur la culture – la mode n’était que le médium.

Comme Dapper Dan (moins communément connu sous le nom de Daniel Day) l’a dit dans une publication Instagram célébrant les débuts de Pyer Moss Couture : « L’« ESSENCE » de la mode est l’histoire que votre travail raconte, son [stet] votre voix artistique pour la sensibilisation. Nous ne fabriquons pas de vêtements, nous faisons des testaments.

Et, en abordant certaines réactions moins favorables aux efforts de Jean-Raymond, Fenderson a déclaré: «Parfois, les choses culturelles peuvent ne pas être comprises. C’est juste les gens qui savent, savent.

Bien qu’il ne soit peut-être pas entièrement à la mode de lutter contre la politique raciale et son impact sur ceux de l’industrie, les concepteurs déterminés à s’élever au-dessus continueront de trouver de nouvelles façons de reconnaître et de représenter leur culture. Et Jean-Raymond était l’un de ceux qui faisaient de la place aux créateurs noirs dans les conversations autour de la couture.

« Avant il y avait Kerby Jean-Raymond pour Pyer Moss en 2021, Robyn Rihanna Fenty pour Fenty en 2019, Virgil Abloh pour Louis Vuitton en 2018, Olivier Rousteing pour Balmain en 2011, Ozwald Boateng pour Givenchy en 2003, Chambre Syndical [du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode] membre Patrick Kelly en 1988, il y avait Jay Jaxon pour Jean-Louis Scherrer en 1969 », a déclaré Fenderson. « Ils n’ont pas tous conçu de la couture, mais ils ont tous fait de l’espace… Et ce que je veux dire par faire de l’espace, c’est qu’ils ont fait tomber les barrières, ils ont ouvert des portes et ils ont laissé celles-ci ouvertes pour que d’autres suivent. Ils nous ont rendu plus facile d’être là et… pas plus facile en termes de technique et de compétences, plus facile en termes de présence… Et pour nous de pouvoir vivre une expérience plus adaptée à la production intellectuelle et à ce que nous pouvons développer par rapport à notre couleur de peau.”

Jean-Raymond a mis la représentation au centre de la couture, et c’est une conversation avec laquelle la mode doit faire face à tous les niveaux car elle fait face à son propre effacement inhérent, le genre qui laisse quelques créateurs exaltés et d’autres oubliés. Le même genre qui a laissé certains inventeurs loués dans les livres d’histoire et d’autres mis de côté.

Elaine Brown, militante américaine et la seule femme leader du Black Panther Party, a ouvert le spectacle Pyer Moss Couture en demandant – en clin d’œil à l’allocution du Dr Martin Luther King en 1967 à la Southern Christian Leadership Conference Convention à Atlanta – “Où allons-nous d’ici?”

Maintenant que la mode a vu un nouveau type de message, un message qui ne se limite pas à l’artisanat et aux coupes sur mesure, articulé à travers ses créations de haute qualité, il peut être intéressant de se demander : où va la couture à partir d’ici ?