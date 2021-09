Après le départ de Julianne Hough, CBS met fin à une série d’activistes controversés

On ne sait pas à quel point les inquiétudes de Julianne Hough et sa décision de partir ont affecté ou non la décision de transformer la série de compétitions The Activist en un documentaire unique, mais ce dernier s’est produit juste un jour après le premier. Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que Hough se retrouve involontairement impliqué dans une décision télévisée controversée. L’activiste devait initialement sortir le 22 octobre. Étant donné que le projet recommence avec un format entièrement différent, il est probable que le documentaire ne sortira pas à cette date, mais seul le temps nous le dira. Cependant, la programmation télévisée d’automne regorge d’autres projets, dont aucun n’a généré le type de controverse unique que The Activist a fait avant l’annonce des changements.