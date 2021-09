Après le départ de Meghan McCain, Candace Cameron Bure partage ses réflexions sur son retour à la vue en tant qu’hôte permanent

Mon séjour à The View a été passionnant, stimulant, informatif, émotionnel et stressant. C’était l’un des emplois les plus difficiles que j’ai occupés, mais j’étais incroyablement reconnaissante d’avoir l’opportunité de m’asseoir à la table avec des femmes aussi talentueuses, intelligentes et capables. J’ai également établi des relations de longue date hors caméra avec les producteurs de spectacles, l’équipe, les talents et les invités, ce dont je suis toujours reconnaissant. … J’ai également établi des relations de longue date hors caméra avec les producteurs de spectacles, l’équipe, les talents et les invités, ce dont je suis toujours reconnaissant.