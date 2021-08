Après le dîner de Kapil Sibal, Sonia Gandhi organise le rendez-vous d’Oppn ; Sharad Pawar, Mamata Banerjee parmi les invités

in

Gandhi a tendu la main deux jours après que plusieurs dirigeants de l’opposition se soient présentés à un dîner organisé par le chef du Congrès, Kapil Sibal. (Photo PTI)

Alors que le Congrès tentait à nouveau de former une alliance pour affronter le BJP lors des prochaines élections législatives dans plusieurs États, la présidente du parti, Sonia Gandhi, aurait parlé aux principaux dirigeants de l’opposition, les invitant à se réunir. Cependant, il n’est pas encore finalisé quant à quand et comment cette réunion se tiendra et dépend de la disponibilité des dirigeants.

Fait intéressant, l’invitation rapportée de Gandhi à des chefs de parti comme Sharad Pawar, Mamata Banerjee, Uddhav Thackeray et le député Staline intervient deux jours après que le chef du Congrès, Kapil Sibal, a organisé un dîner pour ces dirigeants de l’opposition. Sibal fait partie du Groupe des 23 qui a demandé des changements radicaux au sein du parti. Le dîner-rassemblement à la résidence de Sibal a également réuni d’autres membres du G-23 comme le vétéran du Congrès Gulam Nabi Azad, le député du parti Shashi Tharoor, Bhupendra Singh Hooda, Anand Sharma, Manish Tewari et P Chidambaram.

