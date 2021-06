Après le flop diplomatique de Harris, les changements électoraux rouges, certains voient l’emprise des Dem sur le vote latino en chute libre .

Une tournée diplomatique en Amérique centrale largement ratée par la vice-présidente Kamala Harris dans la foulée d’un pivot vers les républicains par les électeurs hispaniques lors des élections au Texas pourrait entraîner des problèmes plus importants pour les démocrates avec une circonscription au cœur de la politique de coalition arc-en-ciel basée sur l’identité du parti.

Harris s’est rendu au Guatemala et au Mexique cette semaine pour rencontrer des dirigeants dans ce qui a été présenté comme une tentative de confronter les causes profondes de la vague de migrants qui s’écrase actuellement à la frontière sud des États-Unis.

Le vice-président a reçu un accueil tiède dans les deux pays, a pris le feu politique pour le voyage de gauche et de droite au niveau national, et est rentré chez lui à un rapport selon lequel la Maison Blanche était «perplexe» par ses débuts difficiles sur la scène internationale.

Le week-end dernier, les Texans ont élu trois maires républicains dans des villes fortement latino-américaines, approfondissant les récentes incursions du GOP parmi les électeurs hispaniques historiquement démocrates.

Le républicain Javier Villalobos a été élu à McAllen, au Texas, une ville frontalière composée d’environ 85 % d’habitants latinos. Les villes significativement hispaniques de Fort Worth et d’Arlington, au Texas, ont également élu des républicains, bouleversant le récit selon lequel l’État de Lone Star devient inexorablement bleu.

La vallée du Rio Grande, où se trouve McAllen, est densément peuplée d’hispaniques. L’ancien bastion démocrate est à tendance républicaine depuis plusieurs élections.

L’ancien président Trump a vu un soutien important des Latinos dans la région au cours de sa campagne de 2016, et a presque doublé son nombre en 2020. Hillary Clinton a remporté la région de 39 points en 2016, tandis que le président Biden l’a remportée de seulement 15 l’année dernière.

Les démocrates “ont un énorme problème hispanique, et ils le savent”, a déclaré l’ancien porte-parole de la campagne Trump et actuel animateur de Newsmax, Steve Cortes. “Les républicains ont une énorme opportunité hispanique, s’ils peuvent la saisir.”

À l’échelle nationale, le soutien de Trump parmi les Latinos a augmenté de 8 points en 2020 par rapport à 2016, avec des gains importants en Arizona et dans les méga-États de Floride, de New York et du Texas.

Cortes cite plusieurs raisons pour lesquelles les électeurs latinos se tournent vers les candidats républicains: les tendances nettement plus pro-vie des Hispaniques que les Américains blancs, l’accent mis par le GOP sur l’éducation et la sécurité publique, et – contre-intuitivement – les messages républicains sur l’immigration, qui ont manifestement résonné chez McAllen pendant le l’élection en petits groupes du week-end.

Pendant ce temps, au sud de McAllen, dans le Triangle du Nord, les dirigeants centraméricains semblent également afficher une préférence pour les politiques d’immigration républicaines par rapport à celles des démocrates.

Avant l’arrivée du vice-président, le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a blâmé les politiques et la rhétorique de l’administration Biden pour la crise actuelle à la frontière, en particulier la manne financière qu’elle a apportée aux coyotes et aux cartels à travers son pays.

“Vous pourriez faire valoir que le président Biden et le vice-président Harris sont les meilleurs amis des cartels, car leurs revenus viennent de monter en flèche”, a déclaré John Zadrozny, directeur du Center for Homeland Security and Immigration de l’America First Policy Institute.

Harris a été rencontré au Guatemala par des manifestants portant des pancartes indiquant « Trump a gagné » et « Kamala, rentrez chez vous ». Après avoir précisé que lui et Harris “ne sont pas du même côté de la médaille” sur la question des migrations, Giammattei a encore embarrassé la vice-présidente lorsque, lors de leur réunion publique, il l’a renvoyée sur son podium et lui a fait mettre son masque. avant de passer à la séance photo.

“Honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle est là”, a déclaré Zadrozny dans une récente interview avec “Just the News AM”. « Ces pays sont très intelligents. Ils connaissent le score… l’administration Biden/Harris a envoyé le signal que l’immigration illégale était correcte, et les cartels sont passés à l’action.

« Le gouvernement mexicain est mécontent du fait que des mouvements massifs à travers son pays se soient à nouveau produits et aient causé des dommages à leur population. Ce n’est pas seulement une question de sécurité nationale pour nous. C’est un problème de sécurité nationale pour toute la région, et les mots ont des conséquences.

Depuis les premiers jours de l’administration Biden, les chefs d’État mexicains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le recul immédiat de la politique d’immigration de l’ère Trump encourageait l’afflux record de migrants via le Mexique vers la frontière sud des États-Unis.

“Ils voient [Biden] en tant que président migrant, et beaucoup pensent qu’ils vont atteindre les États-Unis », a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador en mars.

Lopez Obrador et Giammattei ont tous deux demandé à Biden et Harris de les aider à endiguer le flux de migrants en communiquant clairement que la frontière américaine est fermée. Malgré des décisions politiques qui ont signalé une position frontalière plus permissive, la vice-présidente lors de son voyage a essayé un message plus ferme de dissuasion envers les immigrants illégaux potentiels tout en promettant une aide américaine pour s’attaquer aux “causes profondes” apparentes de la lutte de la région, y compris pauvreté et insécurité.

“Le but de notre travail est d’aider les Guatémaltèques à retrouver l’espoir chez eux”, a déclaré Harris lundi au Guatemala. «En même temps, je veux être clair avec les gens de cette région qui envisagent de faire ce voyage dangereux jusqu’à la frontière américano-mexicaine, ne venez pas, ne venez pas.

« Il existe des méthodes légales par lesquelles la migration peut et doit se produire, mais l’une de nos priorités découragera la migration illégale, et je pense que si vous venez à notre frontière, vous serez refoulé. »

“Le niveau de manque de respect” manifesté par le leader guatémaltèque pour les messages d’immigration nominalement plus durs de Harris “était palpable parce qu’il savait qu’elle se pliait aux exigences et qu’il la traitait comme telle”, a déclaré le président de Citizens United, David Bossie.

« Joe Biden était au procès de la campagne présidentielle en disant à tout le monde de venir », a déclaré le conseiller politique de Trump sur le podcast « John Solomon Reports ». “Kamala Harris disait à tout le monde de venir.”

Harris a annoncé un assortiment hétéroclite de mesures visant à freiner l’immigration illégale, notamment en offrant des centaines de milliers de doses de vaccin COVID-19, en offrant une formation régionale aux forces de l’ordre pour enquêter sur la criminalité transnationale et une demande d’aide de 861 millions de dollars pour l’Amérique centrale et du Sud.

Mardi à Mexico, Harris a clôturé son discours en déclarant que les Centraméricains ont besoin “d’un sentiment d’espoir que l’aide est en route” vers leurs pays d’origine afin de les dissuader de affluer vers les États-Unis.

Malgré ses promesses de vaccins, de formation de la police, d’aide étrangère et d'”espoir”, la vice-présidente n’a proposé aucun resserrement des contrôles aux frontières américaines pour endiguer le flux de migrants dans le pays à court terme.