Après le gaz-diesel-essence, maintenant Rahul Gandhi coince le gouvernement Modi sur le chômage

in

Rahul a également partagé une capture d’écran d’actualité avec son tweet qui montrait que 15 lakhs avaient perdu leur emploi en août.

L’ancien président du Congrès et député de Lok Sabha, Rahul Gandhi, a acculé aujourd’hui le gouvernement Modi à cause de la hausse du chômage. S’adressant à Twitter, Rahul a déclaré que le gouvernement Modi est nocif pour l’emploi car il ne favorise que les entreprises qui profitent à ses amis. Le chef de l’opposition a critiqué le gouvernement sur diverses questions, notamment l’inflation et les politiques économiques.

« Le gouvernement Modi nuit à l’emploi. Il ne promeut ni ne soutient aucun type d’entreprise ou d’emploi n’appartenant pas à des amis et essaie plutôt d’arracher des emplois à ceux qui en ont », a déclaré Rahul. Un semblant d’autosuffisance est attendu de la population du pays, a-t-il déclaré dans son tweet en hindi, ajoutant, “publié dans l’intérêt public”.

सरकार रोज़गार के लिए हानिकारक है। भी प्रकार के ‘मित्रहीन’ व्यवसाय या रोज़गार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे छीनने में लगे से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। जनहित में जारी।#Chômage pic.twitter.com/rjvn0TyGaA – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 3 septembre 2021

Rahul a également partagé une capture d’écran d’actualité avec son tweet qui montrait que 15 lakhs avaient perdu leur emploi en août.

Le Congrès a vivement critiqué le gouvernement Modi sur la hausse des prix du carburant et les problèmes des agriculteurs.

« Le gouvernement BJP augmente le prix du GPL chaque mois. Les prix de l’essence et du diesel augmentent de 60 à 70 fois en 3 à 4 mois. Mais le taux de canne à sucre de l’agriculteur n’a pas augmenté depuis 3 ans ? a déclaré hier la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi.

Rahul Gandhi avait déclaré que seuls les amis industriels du gouvernement profitaient de la hausse des prix et que les gens devraient interroger le gouvernement. « PIB – les prix du gaz-diesel-essence continuent d’augmenter, les bénéficiaires sont des amis industriels. Interrogez le responsable ! dit Rahul Gandhi.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.