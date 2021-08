Après le Ghana, le Nigeria est le prochain pays africain à dévoiler les plans de la CBDC et à publier des directives Crypto new media

L’Afrique connaît un intérêt sans cesse croissant pour les crypto-monnaies. De nombreuses régions telles que le Nigeria et le Ghana ont enregistré des chiffres de circulation importants ces derniers temps. Eh bien, cela marque une diminution de la dépendance vis-à-vis des actifs traditionnels inflationnistes.

Dans un dernier développement, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a publié des directives préliminaires pour sa proposition de monnaie numérique eNaira. Selon un rapport de Nairametrics, les nouvelles révélations concernant la conception d’e-naira ainsi que le module opérationnel ont récemment été envoyées aux banques par la CBN. La CBDC du Nigeria porte le nom de code « Project Giant » et sera indexée sur la valeur du naira.

Ergo, il aura le statut de CBDC ne portant pas intérêt, une limite de transaction pour les clients et une limite de transaction basée sur la valeur. Ainsi, lui donnant un statut de cours légal.

Ici se trouve le point crucial des lignes directrices de la CBDC dans l’ordre, qui doit être un lancement en cinq étapes :

Suite de l’autorité monétaire : la Banque centrale s’occupera, entre autres, des aspects liés à l’émission, la distribution, le rachat et la destruction de la monnaie. Financial Institution Suite : les institutions financières agréées pourront émettre des pièces stables, gérer la monnaie numérique dans toutes les succursales, examiner le KYC, les capacités de conformité AML, etc. Suite eGovernment : le gouvernement sera en mesure de traiter efficacement les paiements numériques envoyés et reçus des citoyens et des entreprises. Les commerçants fourniront des logiciels de paiement et de gestion d’entreprise à faible coût, des points de vente, des solutions de paiement à distance, des capacités en ligne, une analyse des transactions et un rapprochement. Retail Consumer Suite propose des conceptions centrées sur l’utilisateur pour une expérience utilisateur exceptionnelle, ainsi qu’une confidentialité et une sécurité avancées, entre autres.

CBN prévoit d’assurer des transferts transparents entre les portefeuilles eNaira et les comptes bancaires sans frais pour plusieurs types de transactions. En plus de cela, l’autorité a également annoncé son intention de lancer un portefeuille pour sa monnaie numérique. Ce portefeuille permettra au CBN d’atteindre son objectif de lancer l’e-naira d’ici le 1er octobre 2021.

D’autres régions ont fait preuve d’un optimisme similaire à l’égard de l’incorporation des CBDC. Par exemple, comme indiqué précédemment, la Banque du Ghana (BoG) a pris des mesures pour piloter une CBDC. Pendant ce temps, d’autres régions en dehors de l’Afrique se sont également efforcées de proposer les versions numériques de leurs devises respectives. Récemment, la Monetary Authority of Singapore (MAS) a présélectionné 15 participants au « Global CBDC Challenge » pour aider à créer une CBDC de détail interne.