Après le grand 2021, Wall Street commence la nouvelle année sur une note forte

Les entreprises technologiques et un mélange de détaillants ont gagné du terrain. Tesla a bondi de 8,9% après avoir signalé des chiffres de livraison élevés pour 2021.



Les actions ont augmenté dans les échanges matinaux à Wall Street lundi dans un solide début d’année après la clôture de 2021 avec de gros gains pour la troisième année consécutive.

Le S&P 500 a augmenté de 0,3% à 10 h 21, heure de l’Est. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 100 points, soit 0,3%, à 36 436 et le Nasdaq a augmenté de 0,5%.

Les entreprises technologiques et un mélange de détaillants ont gagné du terrain. Tesla a bondi de 8,9% après avoir signalé des chiffres de livraison élevés pour 2021.

Les rendements obligataires ont augmenté de manière significative. Le rendement du Trésor à 10 ans est passé de 1,51% vendredi à 1,60%. Les banques, qui comptent sur des rendements plus élevés pour facturer des intérêts plus lucratifs sur les prêts, ont gagné du terrain. Bank of America a augmenté de 3,8%.

Les actions des petites entreprises ont dépassé le marché dans son ensemble, signe que les investisseurs étaient confiants quant à la croissance économique. Le Russell 2000 a augmenté de 1,4%, les sociétés de soins de santé ont largement chuté et ont maîtrisé les gains ailleurs sur le marché. Pfizer a perdu 4% malgré l’annonce que les États-Unis sont sur le point d’étendre potentiellement leurs injections de rappel COVID-19 pour les enfants aussi jeunes que 12 ans.

Un mélange de fabricants d’articles ménagers a également chuté.

Les investisseurs se dirigent vers une nouvelle année avec la pandémie de virus qui constitue toujours une menace pour l’économie. Wall Street est occupé depuis décembre à surveiller la dernière vague de cas avec la variante omicron.

Les entreprises et les consommateurs sont également toujours confrontés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et à une inflation en hausse persistante qui a rendu une large gamme de produits plus chère. La hausse des coûts pourrait menacer de réduire les dépenses de consommation et d’affaiblir la croissance économique.

La longue liste de préoccupations prévoyait une fin agitée jusqu’en 2021, mais n’a pas empêché le marché au sens large d’enregistrer une autre année de solides gains. Le S&P 500 a terminé avec un gain de 26,9% en 2021, soit un rendement total de 28,7%, dividendes compris. C’est presque autant que l’indice de référence gagné en 2019.

Les investisseurs ont plusieurs données économiques clés à attendre au cours de la première semaine de la nouvelle année. L’Institute for Supply Management donnera aux investisseurs une mise à jour sur le secteur manufacturier mardi et le secteur des services jeudi.

Le grand événement sur le calendrier économique cette semaine est le rapport sur l’emploi du ministère du Travail vendredi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.