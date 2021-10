Après le mémo du DOJ sur les menaces violentes, ce républicain dit aux parents de « doubler la mise »

Le ministère de la Justice des États-Unis a publié une note de service exprimant ses inquiétudes après une série d’incidents au cours desquels des personnes ont menacé des conseils scolaires et des employés. Une poignée de législateurs républicains semblent avoir décidé de traiter ces incidents comme la tentative de coup d’État des partisans de Trump en janvier, c’est-à-dire qu’ils prétendent que cela ne s’est pas produit.

Plusieurs de ces incidents ont été filmés et sont devenus viraux. En voici un autre, avec une menace presque identique faite à l’intérieur de la réunion. Ensuite, il y a cette compilation de comportements généralement déséquilibrés et alarmants lors de ces réunions.

Alors, pourquoi Dan Crenshaw (R-TX) ne pense-t-il pas qu’il y a eu des incidents ?

Dans le clip de Fox News ci-dessous, via The Recount, il demande : « Quelles menaces de violence ? et défie les hôtes d’en nommer un (ils ne le font pas, mais ceux-ci peuvent être consultés avec un minimum d’effort, si Crenshaw est réellement intéressé), puis demande aux parents de « doubler » et de continuer.

Le représentant Dan Crenshaw (R-TX) aux parents lors des réunions du conseil scolaire, où des responsables ont reçu des menaces de violence : « Ils veulent te peindre comme un violent… Quelles menaces de violence ? Nommez-en un… Vous devriez doubler et continuer à faire ce que vous faites. pic.twitter.com/gAIKEOFxUX – Le recomptage (@therecount) 28 octobre 2021

Le procureur général Merrick Garland a clairement indiqué que cette note ne concerne pas les parents qui exercent un droit protégé d’exprimer leurs préoccupations, et la note elle-même traite de ce droit et le différencie d’un comportement menaçant.

AG Garland met fin à la suggestion du sénateur Mike Lee selon laquelle la violence au sein du conseil scolaire est la liberté d’expression : « Sénateur, la note ne vise que la violence et les menaces de violence. Il affirme à première vue que le débat vigoureux est protégé. C’est de cela qu’il s’agit. C’est tout ce dont il s’agit. pic.twitter.com/Bl7EtzI2vy – PoliticusUSA (@politicususa) 27 octobre 2021

Le clip ci-dessus provient d’une audience cette semaine au cours de laquelle Garland a répondu à des questions sur sa surveillance du ministère de la Justice. Comme on le voit dans le clip, un autre républicain, le sénateur Mike Lee de l’Utah, avance l’affirmation selon laquelle le DOJ essaie d’étouffer les discours protégés, et Garland indique très clairement que ce n’est pas le cas.