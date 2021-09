Après le moment de tension sur le tapis rouge des VMA 2021, Jorge Masvidal suggère à Triller de faire Conor McGregor vs. Mitrailleuse Kelly

in

Avec la confusion de Conor McGregor sur le tapis rouge de la WMA, il continue de parler. Après avoir tenté d’agresser Mitrailleuse Kelly, Dimanche soir, l’Irlandais continue de recevoir critiques et provocations. Poids welters et champion BMF, Jorge Masvidal, n’a pas perdu l’occasion et a parlé de ce qui s’est passé.

« Alo, Triller, fais en sorte que ce combat se produise. À cinq rounds, vous obtenez mon argent sur Machine Gun Kelly », a écrit Masvidal au Twitter, mentionnant l’organisation qui s’est démarquée en faisant des super combats la dernière fois.

Protagoniste du moment controversé sur le tapis rouge lors de la remise des prix, Conor se remet d’une blessure à UFC 264. Dans le combat, il s’est cassé la jambe et a été assommé par Dustin Poirier dans la trilogie entre les deux.

Avis

Inactif depuis longtemps, l’Irlandais partage son temps entre séances de kinésithérapie, séances d’entraînement et provocations à d’autres combattants sur ses réseaux sociaux. Récemment, des noms comme Nate Diaz, Dustin Poirier et Vicente Luque ils ont été les cibles de l’ancien champion des deux divisions.

