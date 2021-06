‘Après le nationalisme’ par Samuel Goldman ⋆ .

(Al Drago/.)

Les Américains ont historiquement manqué de cohésion nationale forte, soutient Samuel Goldman dans After Nationalism, alors visons la courtoisie entre les diverses communautés vivant ensemble.

After Nationalism: Being American in an Age of Division, par Samuel Goldman (University of Pennsylvania Press, 208 pages, 24,95 $)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois Allemands capturés se sont échappés d’un camp de prisonniers du Tennessee et se sont enfuis dans les Appalaches. Ils ont trouvé une cabane avec de l’eau, mais la vieille dame qui y vivait les a avertis de partir. Ils l’ont ignorée, alors elle a tiré et tué tous les trois. Comme le raconte David Hackett Fischer dans Albion’s Seed, un shérif en colère lui a demandé pourquoi elle les avait tués. Elle a hurlé et a dit qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait su qu’ils étaient nazis. Elle a insisté: “Je pensais que c’étaient des Yankees!”

Tout comme Albion’s Seed décrit la diversité et les divisions en Amérique qui ont commencé bien avant la guerre de Sécession et se sont poursuivies bien après, Samuel Goldman dans son livre After Nationalism soutient historiquement que les Américains n’ont normalement pas eu une seule identité nationale. À l’époque de la Révolution, par exemple, les divisions entre les divers groupes étaient tout aussi profondes qu’aujourd’hui, voire plus profondes. Depuis l’indépendance, les citoyens se sont disputés sur qui “nous” sommes – la question essentielle du nationalisme, qui se concentre sur un peuple avec une forte identité commune – mais toutes les tentatives pour maintenir une identité cohérente ont échoué. Aujourd’hui, dans ce livre concis, Goldman répond aux commentateurs qui pensent que les citoyens doivent revenir à une identité et à un objectif généraux. Il soutient que cette tâche est difficile lorsque les conditions qui ont permis l’unité précédente n’existent plus. De plus, les nationalistes n’expliquent pas raisonnablement les programmes qui pourraient raviver une identité partagée significative. En revanche, il privilégie la voie opposée – accepter un localisme accru avec des communautés plus petites pour une citoyenneté diversifiée.

Tout en démontrant à quel point une identité cohésive est difficile à établir, Goldman décrit trois nationalismes qui ont essayé mais n’ont pas réussi à unifier les Américains : l’alliance, le creuset et la croyance. Premièrement, le nationalisme d’alliance s’est inspiré de la théologie calviniste et a insisté sur le fait que la nation américaine descendait des puritains et du Mayflower, et non de Jamestown ou d’ailleurs. Le plus influent en Nouvelle-Angleterre et dans les régions avoisinantes, il comparait l’Amérique à l’Israël biblique et disait que la nouvelle république juste avait un objectif providentiel. Malgré leur nombre relativement restreint, les partisans de ce nationalisme anglo-protestant ont écrit abondamment et longtemps influencé le monde universitaire et l’establishment WASP. Mais il a demandé aux non-Yankees d’abandonner une trop grande partie de leur histoire et de leur culture pour être considérés comme véritablement « américains », et peu au-delà de la sphère d’influence de la Nouvelle-Angleterre ont cru à cette histoire nationale. Par exemple, les habitants du Sud ont rejeté sa fête nationale, Thanksgiving, jusqu’au milieu du 20e siècle, quand il ne transmettait plus un message yankee. En 1815, l’immigration de non-Anglos et de non-Protestants, combinée à l’expansion américaine vers l’ouest, a assuré que le nationalisme d’alliance ne pourrait jamais devenir la vision dominante du pays. Certains à droite soutiennent aujourd’hui que les Américains devraient revenir à cette perspective anglo-protestante, mais Goldman offre un minimum d’espoir pour leurs ambitions.

Alors que les Américains colonisaient la frontière occidentale, le nationalisme en creuset suggérait que l’entreprise transformerait des personnes diverses en un groupe cohérent. Contrairement au nationalisme d’alliance, qui se tournait vers un passé idéalisé, le nationalisme en creuset regardait avec espoir vers l’avenir de l’Amérique. Alors qu’il était ouvert à une interprétation chrétienne, des personnalités comme Ralph Waldo Emerson proposaient des variantes non chrétiennes. Mais Goldman explique comment ce nationalisme a lui aussi échoué. La guerre civile a exposé les profondes divisions des Américains et l’abandon de la Reconstruction a permis aux Blancs du Sud de rétablir une gouvernance raciste. Pendant ce temps, 12 millions d’immigrants, dont beaucoup ont conservé leur culture, ont rejoint les quelque 35 millions déjà présents aux États-Unis Alors que divers groupes ethniques se concentraient dans les villes et se faisaient concurrence, les Américains se sont rendu compte qu’un melting-pot ne transformerait pas les multitudes en une seule nation. .

Goldman décrit ensuite le nationalisme de croyance, que Frederick Douglass et Abraham Lincoln ont incarné, bien que l’Amérique d’après-guerre l’ait rejeté. Dans cette interprétation, une citoyenneté diversifiée s’est unie autour d’une croyance américaine qui embrassait les idéaux de la Déclaration d’indépendance, de la Constitution américaine et d’autres documents. Bien que les universitaires aient discuté de la notion précédemment, les Américains ne l’ont adoptée que lorsqu’ils ont mené une guerre mondiale contre le fascisme et une guerre froide contre le communisme. Se ralliant à la démocratie libérale, les Américains ont combattu le totalitarisme à l’étranger et poursuivi l’égalité raciale chez eux, et ils considéraient diverses injustices comme des écarts par rapport à l’idéal américain que la réforme éliminerait. Mais le maintien de ce nationalisme nécessitait une coercition et des efforts soutenus, comme le documente Goldman, et des fissures sont apparues au moment de la guerre du Vietnam et de la résurgence des identités de groupe. Les observateurs peuvent conclure que les événements des années 1960 et plus tard ont causé la détérioration de l’unité américaine. Mais le déclin semble s’être produit principalement parce que la cohésion nationale, anormalement élevée dans les années 40 et 50, est revenue à sa moyenne historique.

Malgré sa sympathie envers les nationalistes, Goldman leur offre peu d’espoir. Le bref pic du nationalisme de croyance a nécessité un maintien important pendant deux conflits idéologiques mondiaux, et Goldman doute que les Américains aient la volonté ou la capacité d’établir à nouveau une unité similaire. Compte tenu des réalités de l’histoire et de la culture américaines, il conclut que les Américains vivent « après le nationalisme ». Dans cet environnement, les citoyens se disputent sur leur identité commune et ont des idées contradictoires sur la nation. Ils se battent férocement dans une guerre culturelle insoluble sur leur histoire, qui, selon Goldman, ne peut pas définir une identité américaine homogénéisée. Beaucoup pensent que l’unité réapparaîtrait si seulement eux, ou d’autres, comprenaient mieux l’Amérique. Mais le livre dit que cet espoir est irréaliste et que le résultat le plus probable est le contraire d’un nationalisme cohérent – des communautés diverses vivant ensemble.

Alors que les sociétés modernes peuvent penser qu’elles peuvent choisir la cohésion nationale, dans la pratique, il est fort probable qu’elles ne le puissent pas en l’absence de coercition ou sans conséquences indésirables. Des événements indépendants de leur volonté orientent souvent l’intrigue. Après tout, le nationalisme de croyance a augmenté non pas parce que les universitaires ont argumenté de manière persuasive, mais parce que des acteurs étrangers ont forcé l’Amérique dans des conflits idéologiques. La recommandation de Goldman d’un localisme accru mérite donc d’être prise en compte. Il admet que cette vision est un pari qui pourrait échouer, mais les autres options ont des perspectives pires.

Ceux qui n’aiment pas la conclusion de Goldman devraient néanmoins comprendre son scepticisme et expliquer les programmes qui pourraient raviver le nationalisme lorsque toutes les autres tentatives ont échoué. Par exemple, il dit que la conscription militaire a contribué à solidifier le nationalisme de croyance. Les nationalistes envisageraient-ils un projet au nom de l’unité nationale ? Ou les Américains voteraient-ils contre quiconque aurait essayé ?

Le nationalisme credo est une vision raisonnable, et Goldman explique son contexte historique. Mais son scepticisme à ce sujet réaffirme ma préférence pour l’utilisation du patriotisme au lieu du nationalisme pour décrire ma loyauté envers l’Amérique, car la nation soulève des questions délicates sur l’identité de groupe. À moins de faire référence à l’identité ou au but, je ne vois pas de raisons convaincantes d’utiliser le mot nationalisme lorsque le patriotisme suffit. Goldman se dit également « patriote », un terme courant en Amérique bien avant le nationalisme, qui n’était répandu qu’après la guerre de Sécession. Avec une distinction entre patriotisme et nationalisme aujourd’hui, les patriotes pourraient rechercher la paix et la prospérité de leur pays et prendre soin de leurs concitoyens sans trop se soucier de leur identité. En revanche, une poussée nationaliste pour créer une unité ou une compréhension homogénéisée de l’Amérique, que ce soit de la gauche ou de la droite, pourrait entraîner la persécution, l’intolérance ou une désunion accrue. Ou la logique nationaliste pourrait justifier la dissolution des États-Unis si les Américains se rendent compte que, comme le soutient Goldman, ils ne peuvent pas partager une identité forte et significative.

En démontrant comment les identités nationales américaines se sont transformées au fil des générations, After Nationalism offre au moins l’espoir que le pays puisse perdurer. Des divisions ont toujours existé – qu’il s’agisse de guerres culturelles au cours des dernières décennies, de différences entre les colonies ou d’animosité entre le Nord et le Sud ou entre la côte Est et l’intérieur rural. Malgré de telles difficultés, les États-Unis et leur démocratie ont survécu, même lorsque nous n’étions pas d’accord sur qui « nous » étions.

Mark Melton est le rédacteur en chef de Providence : un journal du christianisme et de la politique étrangère américaine. Il a obtenu sa maîtrise en relations internationales à l’Université de St. Andrews et son baccalauréat en langues étrangères et commerce international au Mississippi College.

