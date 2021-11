Après le Pakistan, la Chine ne participera pas à la réunion de la NSA sur l’Afghanistan

L’objectif de la réunion est d’examiner la situation sécuritaire dans la région après la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans plus tôt cette année en août. (Image AP)

Le grand frère du Pakistan, la Chine, ne participera pas au Dialogue de sécurité régionale sur l’Afghanistan, prévu le 10 novembre 2021.

La réunion sur l’Afghanistan déchiré par la guerre et dirigé par les talibans, qui se déroule en format physique à New Delhi, est axée sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir.

Des sources ont confirmé à Financial Express Online que « la Chine a fait part de son incapacité à assister à la réunion de mercredi pour des raisons de programmation et est ouverte aux discussions bilatérales par la voie diplomatique ».

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, les pays qui ont confirmé leur présence à la réunion au niveau de la NSA (Conseillers à la sécurité nationale) sont : l’Iran, la Russie, le Turkménistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan. La réunion sera présidée par la NSA indienne Ajit Doval.

Qui sera présent à la réunion ?

Nikolai P Patrushev (Russie) ; le contre-amiral Ali Shamkhani (Iran) ; Victor Makhmudov (Ouzbékistan) ; Karim Massimov (Kazakhstan), Nasrullo Rahmatjon Mahmudzoda (Tadjikistan), Charymyrat Kakalyyevvich Amavov (Turkménistan) et Marat Mukanovich Imankulov (Kirghizistan).

Outre la réunion multilatérale des ANE en visite, des pourparlers au niveau bilatéral ont également été programmés.

L’ANS Ajit Doval aura des réunions bilatérales avec ses homologues du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan plus tard dans la journée et demain, il rencontrera les ANE de Russie, d’Iran et du Kazakhstan.

À la fin des réunions, toutes les ANE en visite feront appel au Premier ministre Narendra Modi avant de se rendre à Agra et à Amritsar pour faire du tourisme.

Quel est l’ordre du jour de la réunion ?

Selon un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères (MEA), l’objectif de la réunion est d’examiner la situation sécuritaire dans la région après la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans plus tôt cette année en août.

Toutes les ANE discuteront des mesures à prendre pour faire face aux défis de sécurité pertinents, ainsi que pour soutenir la population de ce pays et promouvoir la stabilité, la paix et la sécurité.

« Traditionnellement, l’Inde entretient des relations étroites et amicales avec le peuple afghan. Et pour relever les défis humanitaires et sécuritaires auxquels l’Afghanistan est confronté, l’Inde a appelé à une réponse internationale unifiée. La réunion de mercredi est un pas dans cette direction », a déclaré le communiqué de la MEA.

Le terrorisme à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de l’Afghanistan, le trafic de drogue et d’êtres humains, la radicalisation, l’extrémisme, les mouvements transfrontaliers, ainsi que la crainte d’une utilisation potentielle de l’équipement de qualité militaire et des armes légères laissés par les États-Unis et leurs alliés, sont des problèmes qui sera discuté.

Qu’attend-on de cette rencontre ?

Les ANE examineront « l’architecture de sécurité régionale » pour faire face aux défis des talibans 2.0 en Afghanistan et au terrorisme et à la radicalisation, à l’extrémisme, à la production de drogue et à d’autres problèmes critiques.

Avant la réunion, selon des sources, il y a un « consensus » parmi toutes les ANE qui participent que le Pakistan est la principale source du problème. Pourquoi? « Parce qu’il y a un manque de crédibilité entre les intentions et les actions de ce pays », ont déclaré des sources.

Qui a organisé la réunion ?

Le Secrétariat du Conseil de sécurité nationale est le chef de file et a organisé la conférence et les talibans n’ont pas été invités pour cela. Pour les futures réunions à ce niveau, davantage de pays devraient être invités.

Cette réunion selon des sources est une « piste de sécurité » où les hauts conseillers en sécurité des pays vont se réunir pour délibérer sur des questions qui sont d’une préoccupation sécuritaire majeure dans la région.

