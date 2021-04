Après le pardon de Trump, Kodak Black plaide coupable d’agression et de coups

Le rappeur Kodak Black plaide coupable d’agression et de voies de fait trois mois seulement après sa grâce de Trump.

Le rappeur de 23 ans, nommé Bill Kapri, avait précédemment nié l’incident à la suite d’une émission en Caroline du Sud en 2016. Il avait été condamné à 18 mois de probation et à 10 ans de prison avec sursis pour la moindre accusation. Le rappeur aurait mordu un lycéen qui avait repoussé une «rencontre amoureuse» avec lui. Kodak Black a admis que c’était vrai devant le tribunal, s’excusant auprès de la victime.

“Je m’excuse. J’espère que nous pourrons tous aller de l’avant. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie », a déclaré le rappeur. La victime de l’incident est apparue dans la salle d’audience via un écran d’ordinateur et a accepté l’accord de plaidoyer et les conditions proposées à Kodak Black. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer négocié, le rappeur assistera également à des séances de conseil.

Kodak Black est surtout connu pour son morceau «ZEZE» avec Travis Scott et Offset. Il avait un album numéro un aux États-Unis pendant l’été 2018. En 2019, Black a reçu une grâce de l’ancien président Trump pour des accusations d’armes.

Le rappeur a fourni de fausses informations sur les formulaires de base pour acheter quatre armes à feu. Il a fourni les fausses informations à deux reprises lors de l’achat dans un magasin d’armes de la région de Miami. La peine de Black a été commuée pour s’être engagée à aider des enfants défavorisés.

Quelques jours après sa libération, le rappeur a abordé sa commutation dans une nouvelle chanson intitulée «Last Day In». Le quart-arrière des Baltimore Ravens, Lamar Jackson, était avec le rappeur pour sa comparution devant le tribunal. On ne sait pas pourquoi il était là, mais il a contribué à porter le cas de Black à l’attention de Trump.

L’année dernière, la star du football a sollicité l’attention du président pour l’affaire. «Hey Donald Trump, mon ami Kodak Black mérite d’être commué. Le système l’a puni beaucoup trop dur pour un crime de paperasse », a tweeté Jackson en janvier 2021. Le plaidoyer a été couronné de succès depuis que Trump a gracié le rappeur lors de son dernier jour au pouvoir.

La grâce a surpris les procureurs dans l’affaire de viol en Caroline du Sud. Le procureur du 12e circuit, Ed Clements, a déclaré qu’il continuerait à poursuivre l’accusation de viol à partir de 2016 malgré la grâce. Maintenant que le procès est terminé, Black plaide coupable d’une moindre accusation de voies de fait au premier degré et de coups et blessures.

Le rappeur a également supprimé des tweets disant qu’il donnerait 1 million de dollars à une association caritative si Trump lui pardonnait. Il a depuis survécu à une tentative d’assassinat en Floride, bien que son garde du corps reste dans un état critique après l’événement.