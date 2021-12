Après le penalty de Max Verstappen, « ça ne valait plus la peine de se battre »

Pénalisé en Arabie saoudite pour ce qui est resté impuni au Brésil, Max Verstappen dit qu’il a renoncé à la victoire après avoir été informé de sa pénalité de cinq secondes.

Verstappen et Lewis Hamilton ont monté un thriller au Grand Prix d’Arabie Saoudite, les protagonistes du titre faisant pas moins de trois courses de roue à roue.

L’une de ces batailles, au tour 37, a vu Hamilton courir sur le pilote Red Bull, utilisant le DRS pour tenter un dépassement par l’extérieur au virage 1.

Verstappen a défendu avec les deux pilotes hors de la piste et le Néerlandais s’est accroché à la P1, comme ce qui s’est passé au virage 4 du Grand Prix de Sao Paulo.

Cette fois, cependant, le leader du championnat a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et pris l’avantage.

Le 37e tour à Djeddah pourrait-il être l’un des moments déterminants de la saison ? 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

« Quand ils m’ont dit que j’avais la pénalité de cinq secondes, cela ne valait plus la peine de se battre parce que je ne ferais jamais un écart de cinq secondes », a déclaré Verstappen.

« Alors oui, beaucoup d’action, beaucoup de choses qui se sont produites.

« Je pense qu’en fin de compte, nous n’avions pas vraiment un rythme parfait en course, peut-être aussi que les pneus médium n’étaient pas incroyables jusqu’à la fin. Je pense que les pneus durs [of Hamilton] il y avait un peu plus de vie en eux je pense, mais comme toujours, c’est facile à dire après coup.

« À la fin, je ne pense pas que cette pénalité de cinq secondes soit correcte, mais en fin de compte, je ne veux pas trop en parler parce qu’ils ne méritent pas que des mots sortent de ma bouche.

«Je trouve intéressant que je sois celui qui écope d’une pénalité lorsque nous avons tous les deux dépassé les lignes blanches.

« Au Brésil, c’était bien, mais tout à coup, j’obtiens une pénalité pour cela ; vous pouviez voir que nous n’avions pas fait le coin tous les deux. Mais ça va, je n’y passe pas trop de temps non plus. Il faut aller de l’avant.»

Averti de redonner la position à Hamilton après ce moment du 37e tour, Verstappen n’a ralenti que pour que Hamilton ralentisse également et reste derrière lui.

Le Néerlandais a ensuite freiné et Hamilton l’a percuté à l’arrière en arrachant le côté droit de son aileron avant.

« Ils m’ont dit de rendre la position », a expliqué Verstappen, « et donc immédiatement quand j’ai entendu cela à la radio, je me suis juste arrêté sur la droite, montrant que j’allais passer, et j’ai freiné, rétrogradé, et il juste resté derrière moi.

« Alors je me regardais dans le miroir et je ralentis et je pense qu’il y a eu un petit problème de communication et il m’a heurté le dos. »

Verstappen s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes après la course pour conduite irrégulière.

Hamilton a remporté le grand prix et a obtenu le point du tour le plus rapide avec Verstappen P2 malgré ses pénalités de temps.

Les deux se lancent dans la dernière course de la saison, Abu Dhabi, à égalité de points mais avec Verstappen P1 en raison de plus de victoires.

Verstappen a déclaré: « Nous sommes à égalité de points maintenant, et je pense que c’est vraiment excitant bien sûr pour l’ensemble du championnat et la Formule 1 en général… Oui, ce sera décidé là-bas, alors j’espère que nous passerons un bon week-end, alors voyons. »