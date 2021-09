Après le procès Jackass 4, Bam Margera est maintenant en cour avec sa femme pour des problèmes de garde

En tant que grand fan, il est extrêmement triste de penser à un film de Jackass sans Bam. Il apporte une énergie complètement différente à la franchise, et c’est un bon contrepoids avec ce que certains des autres gars préfèrent faire. Il fait partie de la famille et il ne se sent pas bien pour lui d’être exclu. Cela étant dit, il traverse clairement des difficultés depuis longtemps, et les gars semblent ne vouloir rien de plus que de lui permettre de s’améliorer. Il a également eu des problèmes avec sa famille, des problèmes avec des inconnus au hasard et des problèmes avec des musiciens islandais. Parfois, l’amour dur est ce dont les gens ont besoin pour aller dans la bonne direction, et tout ce qui se passe avec Jackass Forever est finalement bien moins important que la relation de Bam avec son enfant, qui semble maintenant aussi en danger.