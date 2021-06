Après le rachat de Wendy’s par Rick et Morty, Justin Roiland révèle pourquoi les publicités pour d’autres sociétés peuvent être “un cauchemar”

Quand j’écris ces publicités, j’essaie de me moquer du concept de publicité et j’essaie de rester fidèle au ton de la série et aux personnages. Cela peut être très difficile avec certains partenaires parce qu’ils… Tout d’abord, ce n’est pas comme s’ils venaient nous voir et nous disaient : ‘Hé, voici tous les pitchs que nous avons. Lequel voulez-vous faire les gars ?’ On nous dit simplement : « Hé, nous avons donc conclu un accord avec Pringles ». Tu sais ce que je veux dire? C’est comme, ‘D’accord. Très bien, cool.’ Nous ne sommes pas vraiment au courant de tout cela. J’aimerais être. J’aimerais être dans la salle pour négocier ces tarifs, car je pense qu’ils sous-estiment la propriété intellectuelle. Je pense qu’ils le donnent. Mais ils feront des trucs pour Snickers et ils viendront nous voir et nous diront : ‘Hé, bla, bla, bla, peu importe. Pouvez-vous faire ceci ou cela ? Mais tout mon objectif en écrivant ces publicités est d’essayer de rester fidèle aux personnages, d’essayer de garder Rick cynique.