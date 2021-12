Après le rallye du marché : préparez-vous pour la prochaine phase du parcours d’investissement

Vous devriez envisager des options telles que les bons du Trésor qui offriront un rendement et une protection décents jusqu’à ce que vous trouviez une meilleure opportunité d’achat.

Avant la pandémie de Covid-19, il était possible d’examiner les entreprises à forte croissance et de vérifier les valorisations. Mais maintenant, chaque action semble chère sur la plupart des paramètres que les investisseurs utilisent normalement. Compte tenu de la situation, comment les investisseurs peuvent-ils se préparer pour la prochaine étape du voyage en termes de protection de leur portefeuille ?

Effectuer une évaluation des risques du portefeuille

Le plus grand risque ne réside pas dans l’exposition à une entreprise en particulier, mais à elle en tant que groupe. De nombreux investisseurs peuvent avoir acheté des actions de petite capitalisation à forte croissance. En règle générale, il ne faut pas avoir plus de 10 % de son portefeuille en opportunités spéculatives. Si vous avez plus que cela, il est temps d’évaluer le risque et de réaffecter votre portefeuille. Considérez le risque commercial et le risque financier de chaque entreprise que vous détenez et comparez-les avec le cours de l’action. Demandez-vous si vous êtes à l’aise avec le niveau global d’exposition.

Vérifiez l’allocation de votre portefeuille

L’ampleur des gains dans le passé récent a été époustouflante. Cela pourrait conduire à un excès de confiance et à des attentes irréalistes. Avec autant d’entreprises en croissance rapide, vérifiez l’allocation du portefeuille dans des secteurs tels que la santé, la logistique, l’automobile, etc., car ces secteurs ont considérablement augmenté. Les investisseurs doivent vérifier s’ils ont une pondération raisonnable dans le portefeuille global. C’est à vous et à votre capacité à supporter le risque de détenir une partie substantielle d’une poignée d’actions. Mais assurez-vous de faire ce choix en toute connaissance de cause et en toute connaissance de cause.

Attention au risque corrélé

Les secteurs de la banque, des services financiers et des assurances sont fortement exposés au risque de taux d’intérêt et à d’autres facteurs macro-économiques connexes. En totalisant votre exposition à ces secteurs, vous serez en mesure d’évaluer si votre risque est tolérable. Bien sûr, on peut avancer des arguments similaires pour d’autres secteurs tels que la consommation discrétionnaire, les soins de santé, etc., mais la banque et la finance sont un secteur clé pour de nombreux investisseurs et nécessitent donc une attention particulière. Les investisseurs doivent rechercher les secteurs qui sont positivement corrélés dans leur portefeuille et essayer de réduire ces secteurs afin d’éviter le risque.

Garez judicieusement l’excédent d’argent

Les suggestions ci-dessus pourraient conduire à une réduction du nombre d’actions dans votre portefeuille ou à la comptabilisation de bénéfices pour réduire votre allocation aux actions individuelles. Cela conduira à d’autres problèmes : que faire de l’argent ? Avoir une part substantielle de liquidités dans votre portefeuille n’est pas une idée prudente car cela affecte vos rendements à long terme. Vous devriez envisager des options telles que les bons du Trésor qui offriront un rendement et une protection décents jusqu’à ce que vous trouviez une meilleure opportunité d’achat.

Pour conclure, c’est le moment idéal pour parcourir sereinement votre portefeuille, effectuer une évaluation des risques, procéder à un ajustement judicieux du portefeuille et conserver les liquidités excédentaires dans une classe d’actifs appropriée. Les étapes ci-dessus vous aideront à mettre un masque sur votre portefeuille afin que vous puissiez vous préparer à la prochaine étape du parcours d’investissement.

L’écriture est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.