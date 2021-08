Après le rapport du procureur général de New York, deux autres femmes ont contacté le bureau avec des allégations contre Cuomo .

in

À la suite du rapport du procureur général de New York, Letitia James, selon lequel le gouverneur Andrew Cuomo avait harcelé sexuellement 11 femmes, deux autres femmes ont contacté le bureau du procureur général avec des allégations contre le gouverneur.

Les femmes ont été informées que l’enquête de l’AG était terminée et ont été renvoyées aux autorités locales chargées de l’application des lois, a déclaré une source au New York Post.

On ne sait pas qui étaient les femmes ou ce que comprenaient leurs allégations.

La source a ajouté que les allégations n’avaient pas été portées à l’attention du procureur général, selon The Post. Le bureau de l’AG a refusé de commenter l’histoire, a rapporté le média.

Cuomo a nié tout acte répréhensible et a ignoré les commentaires du président Joe Biden et d’autres alliés, affirmant qu’il devrait démissionner.

L’Assemblée de l’État de New York envisage de destituer le gouverneur à trois mandats.

L’un des accusateurs de Cuomo, Brittany Commisso, a déposé une plainte pénale contre le gouverneur. Elle a également fait une interview pour discuter de ses allégations contre Cuomo. L’interview a été télévisée lundi.

Un autre accusateur de Cuomo, Lindsey Boylan, le poursuit pour avoir prétendument exercé des représailles contre elle pour avoir rendu public ses accusations.

Plusieurs procureurs de district de l’État, dont Albany et Manhattan, ainsi que les comtés de Nassau, Westchester et Oswego, ont ouvert des enquêtes sur les allégations contre Cuomo dans le rapport de l’AG, selon The Post.