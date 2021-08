Après le retard de Venom 2, il semble que l’hôtel Transylvania 4 se dirige vers le streaming

Contrairement à la plupart des autres grands studios de cinéma, Sony n’a pas son propre service de streaming, il a donc conclu des accords pour installer ses films sur d’autres plates-formes tout au long de 2020 et 2021. En plus des films susmentionnés, Sony a également envoyé An American Pickle à HBO Max, Greyhound à Apple TV+, Happiest Season à Hulu et Fatherhood à Netflix. Mais le studio conserve toujours de nombreux films en salles, dont Venom: Let There Be Carnage, Ghostbusters: Afterlife, Morbius et Uncharted, entre autres.