Après le retour inattendu de John Cena, les fans de la WWE sont devenus fous de la meilleure des manières

Le retour de John Cena pour Money In The Bank fait parler les gens, ce qui n’est pas si surprenant, étant donné sa transition du pilier de la lutte à celui d’acteur hollywoodien traditionnel. De plus, il peut être facile d’oublier que Cena est dans et hors de la WWE depuis près de 20 ans à ce stade, il a donc une grande variété de fans de lutte à travers le monde qui ne peuvent jamais dire quand il sera de retour. Cela inclut les personnes qui n’ont pas suivi la marque d’aussi près ces dernières années, qui peuvent vouloir vérifier maintenant et voir ce qu’il fait.