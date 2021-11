Après le score du CBO et le discours de Kevin McCarthy, House adopte un projet de loi de dépenses de 1,85 billion de dollars

Vendredi, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi démocrate sur les dépenses sociales et climatiques de 1,85 billion de dollars, un investissement énorme et historique dans l’éducation de la petite enfance, l’énergie propre et d’autres mesures.

La législation, baptisée Build Back Better Act (BBB), consacrerait un financement substantiel à la maternelle universelle, fournirait des subventions pour la garde d’enfants couvrant environ 20 millions d’enfants et prolongerait un crédit d’impôt pour enfants élargi d’un an. De plus, il comprend le plus gros investissement dans l’énergie propre — principalement sous forme de crédits d’impôt — que le gouvernement fédéral ait jamais fait.

Le projet de loi est un élément clé du programme de la première année du président Joe Biden, et il se dirige maintenant vers le Sénat, où il devrait être réduit en raison de l’opposition modérée comme le sénateur Joe Manchin (D-WV) a exprimé des dispositions comprenant congés payés. Son adoption à la Chambre, cependant, est une étape notable et un signe important de progrès étant donné depuis combien de temps les législateurs sont dans l’impasse sur la législation.

Le vote de vendredi fait suite à des mois de désaccords démocrates sur ce qu’il faut inclure dans le projet de loi et ce qu’il faut couper.

Plus récemment, cinq modérés de la Chambre ont refusé de voter sur la législation jusqu’à ce qu’elle reçoive un score du Congressional Budget Office estimant son impact sur les dépenses et les revenus. Ils ont également signalé qu’ils pourraient ne pas voter pour le projet de loi tel qu’il est rédigé si ce score ne correspondait pas à la propre analyse de la Maison Blanche.

Après avoir reçu une estimation jeudi, selon laquelle le projet de loi ajouterait environ 160 milliards de dollars à la dette sur 10 ans, plusieurs de ces législateurs ont fini par soutenir la législation.

L’estimation de 160 milliards de dollars prend en compte 207 milliards de dollars de financement que le CBO pense que le gouvernement apportera grâce à une application supplémentaire de l’IRS. Sans ces revenus, le CBO estime que la facture ajouterait 367 milliards de dollars à la dette sur une décennie.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen, citant des analyses du département du Trésor et du Comité mixte de la fiscalité, a déclaré cette semaine que la facture serait entièrement payée et réduirait en fait la dette au fil du temps. Il existe cependant des divergences entre les chiffres du CBO et de la Maison Blanche, l’une des plus importantes étant les estimations des revenus d’application de l’IRS – que l’administration a estimés à 480 milliards de dollars au lieu de 207 milliards de dollars.

Le soutien des modérés de la Chambre est vital en raison de la faible majorité des démocrates à la Chambre, ce qui signifie que le parti ne peut perdre que trois voix lors de l’adoption de ce projet de loi. Avec un soutien modéré, la législation a obtenu la majorité simple dont elle avait finalement besoin pour adopter 220-213 selon les lignes du parti, bien que le représentant Jared Golden (D-ME) ait toujours fait défection. Aucun républicain, qui a largement critiqué le projet de loi pour sa taille expansive, n’a soutenu le vote, qui a eu lieu à la suite d’un long discours prononcé par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy.

Malgré ce mouvement à la Chambre, il n’y a cependant aucune garantie quant à l’avenir du projet de loi au Sénat. Étant donné que les sénateurs modérés, dont Manchin et Kyrsten Sinema (D-AZ) n’ont pas encore explicitement déclaré qu’ils soutenaient le projet de loi, il est possible que le projet de loi connaisse des changements importants avant de devenir loi.

Que contient la loi Reconstruire en mieux

Dans l’état actuel des choses, la législation d’environ 1,85 billion de dollars concentre la majeure partie de son financement sur la protection et l’éducation de la petite enfance ainsi que sur les dépenses climatiques.

Les principales dispositions du programme de la Chambre – et les estimations de dépenses calculées par le Comité pour un budget fédéral responsable – comprennent actuellement :

Environ 570 milliards de dollars pour les dispositions liées au climat (y compris les crédits d’impôt pour l’énergie propre) 380 milliards de dollars pour les subventions universelles de prématernelle et de garde d’enfants 275 milliards de dollars pour une augmentation du plafond SALT 205 milliards de dollars pour un programme de congés payés de quatre semaines 190 milliards de dollars pour un prolongation d’un an du crédit d’impôt pour enfants élargi et le rendre entièrement remboursable de façon permanente 175 milliards de dollars pour l’entretien et la construction de logements abordables 150 milliards de dollars pour les soins de santé à domicile à long terme 120 milliards de dollars pour prolonger les crédits d’impôt sur les primes de la Loi sur les soins abordables 35 milliards de dollars pour étendre l’assurance-maladie couverture pour inclure les services auditifs

Parallèlement à des investissements majeurs dans le filet de sécurité sociale et l’énergie propre, les démocrates ont utilisé le projet de loi pour atteindre leur objectif politique de longue date de permettre à Medicare de négocier les prix des médicaments. La législation permettrait au gouvernement fédéral de renégocier le montant que Medicare paie pour 10 médicaments à court terme, un changement qui devrait contribuer à réduire considérablement les coûts – pas seulement pour le gouvernement, mais pour tous ceux qui ont besoin de ces médicaments – étant donné l’effet de levier que l’assurance-maladie a.

Pour augmenter les revenus afin de couvrir les nouvelles dépenses, la législation contient une série de modifications du code des impôts ciblant les sociétés et les particuliers les plus riches. Ces dispositions comprennent un nouveau taux d’imposition minimum de 15 % pour les sociétés, une surtaxe de 1 % sur les rachats d’actions des sociétés et une surtaxe supplémentaire de 8 % pour celles qui gagnent plus de 25 millions de dollars de revenus.

Une autre mise à jour fiscale plus controversée – une modification de la disposition SALT – ajoute environ 275 milliards de dollars de dépenses à la facture et profiterait principalement aux personnes les plus riches. Le changement a été exigé par certains dirigeants démocrates qui l’ont défendu car ils estiment que leurs électeurs sont confrontés à des charges fiscales importantes, qui sont plus élevées dans certains États de gauche. La mise à jour, qui modifierait le montant des déductions fiscales nationales et locales (SALT) que les particuliers pourraient prendre, augmenterait le plafond de cette déduction de 10 000 $ à 80 000 $ pour les prochaines années.

Dans l’ensemble, cette législation est encore assez vaste, mais assez différente de la proposition de dépenses sociales et climatiques de 3 500 milliards de dollars que les démocrates ont présentée plus tôt cette année. En raison d’un recul modéré, des programmes comprenant un collège communautaire gratuit de deux ans et l’extension de la couverture Medicare pour les services dentaires et visuels, ainsi que des augmentations du taux d’imposition des sociétés, ont été complètement supprimés.

Ce que le CBO a dit sur le coût de la facture

Les estimations du Congressional Budget Office suggèrent que le projet de loi ajouterait environ 160 milliards de dollars à la dette nationale entre 2022 et 2031, si les revenus d’application de l’IRS étaient pris en compte. C’est une analyse qui diffère des estimations faites par la Maison Blanche, bien qu’un écart clé soit dû à des estimations divergentes sur les chiffres d’application de l’IRS, ce qui était prévu.

Le rapport du CBO indique que les sources de revenus de la mesure, y compris une nouvelle taxe sur les rachats d’actions et les économies réalisées grâce aux négociations sur les médicaments sur ordonnance, suffiraient à couvrir la plupart sinon la totalité des coûts de la facture. Dans l’ensemble, le CBO estime que la facture comprend environ 1,63 billion de dollars de dépenses et 1,47 billion de dollars de revenus (y compris l’argent d’application de l’IRS), ce qui signifie qu’environ 160 milliards de dollars ne sont pas couverts par les paiements.

Bien que les données du CBO aient montré que les dépenses de la législation ne sont pas entièrement couvertes par de nouveaux revenus, son analyse a donné à certains réticents modérés à la Chambre les assurances dont ils ont besoin pour faire avancer le projet de loi puisque la plupart de ses chiffres étaient conformes à la loi blanche. Maisons.

Auparavant, les analyses du Comité mixte non partisan sur la fiscalité et de la Maison Blanche indiquaient que les revenus générés par la législation correspondraient en grande partie à ses dépenses.

Une estimation du Comité mixte sur la fiscalité a suggéré que la mesure rapporterait environ 1 500 milliards de dollars de revenus sur une décennie. Ce calcul n’incluait pas les dispositions ajoutées plus récemment, telles que les politiques visant à réduire les coûts des médicaments sur ordonnance, qui devraient générer des revenus supplémentaires. Une autre estimation du département du Trésor a conclu que l’ensemble des paiements, y compris les augmentations d’impôts et les économies de médicaments, rapporterait jusqu’à 2,2 billions de dollars en 10 ans, couvrant entièrement la totalité de la facture.

À la suite du rapport du CBO, la Maison Blanche a souligné qu’elle était encore plus confiante quant aux sources de revenus de la législation. « La combinaison des scores du CBO et du JCT au cours de la semaine dernière et de l’analyse du Trésor montre clairement que Build Back Better est entièrement payé et, en fait, réduira la dette de notre pays au fil du temps grâce à plus de 2 000 milliards de dollars de sources de revenus et d’autres économies », a déclaré le secrétaire au Trésor. Janet Yellen a posté dans un tweet jeudi.

L’estimation du CBO des coûts du projet de loi s’est avérée inférieure à ce que la Maison Blanche avait prévu, tandis que les revenus qu’il a estimés grâce aux économies de coûts des médicaments sur ordonnance étaient en réalité plus élevés. Étant donné que la Maison Blanche s’attend également à ce que les revenus de l’application de l’IRS soient supérieurs aux estimations du CBO, elle a déclaré aux membres de la Chambre qu’elle ne s’attendait pas à ce que le projet de loi augmente la dette.

La combinaison des scores du CBO et du JCT au cours de la semaine dernière et de l’analyse du Trésor montre clairement que Build Back Better est entièrement payé et, en fait, réduira la dette de notre pays au fil du temps grâce à plus de 2 000 milliards de dollars de sources de revenus et d’autres économies. – Secrétaire Janet Yellen (@SecYellen) 18 novembre 2021

Plus tôt ce mois-ci, un examen de la Maison Blanche a révélé que le projet de loi réduirait le déficit de 36 milliards de dollars au cours des 10 premières années et d’environ 2 000 milliards de dollars au cours des 10 secondes.

La notation du CBO confirme principalement ces analyses avec quelques divergences, notamment le montant d’argent que l’augmentation de l’application de l’IRS rapportera. Selon le département du Trésor, une application plus agressive des politiques fiscales pourrait considérablement aider le gouvernement à récupérer les impôts que les riches n’ont pas payés. Les calculs du Trésor montrent que l’application pourrait ajouter 480 milliards de dollars de revenus. Le CBO, quant à lui, estime qu’une telle application ne rapporterait que 207 milliards de dollars en raison de la façon dont il mesure les effets de ces politiques.

D’autres experts économiques, dont l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers, ont fait écho aux affirmations de la Maison Blanche et ont souligné que la législation est entièrement payée. « Ensemble, ils sont plus petits sur 10 ans que le stimulus de l’année dernière sur une seule année, et en plus, ils sont substantiellement payés », a déclaré Summers à propos d’un projet de loi sur les infrastructures bipartite récemment adopté et de la législation sur les dépenses sociales.

Il y a encore des obstacles pour le projet de loi de dépenses sociales

L’adoption à la Chambre du projet de loi sur les dépenses sociales ne signifie pas qu’il sera adopté tel quel au Sénat.

Manchin a déjà indiqué qu’il avait des préoccupations en suspens, en particulier concernant le programme de congés payés de quatre semaines inclus dans le projet de loi de la Chambre. Dans le passé, il a fait valoir que la proposition pourrait être trop lourde pour les entreprises et que la réconciliation n’est pas le bon processus pour l’adopter.

« J’ai été très clair sur ma position là-dessus », a déclaré Manchin plus tôt cette semaine.

Manchin s’inquiète également depuis longtemps du coût de la facture et des ajouts potentiels à la dette nationale, un problème qu’il continue de soulever, ainsi que des inquiétudes concernant l’inflation. « Je ne soutiendrai pas un projet de loi aussi conséquent sans bien comprendre l’impact qu’il aura sur notre dette nationale, notre économie et, surtout, tout notre peuple américain », a-t-il déclaré. Les dirigeants démocrates, quant à eux, soulignent que les dépenses de ce projet de loi sont étalées sur 10 ans et pourraient en fait contrer l’inflation, car cela réduirait les coûts auxquels les familles doivent faire face pour des dépenses comme la garde d’enfants et les médicaments sur ordonnance.

Parce que le projet de loi est examiné via la réconciliation, il ne peut pas passer au Sénat sans le soutien de chaque membre du caucus démocrate. Et cela signifie que, compte tenu des positions de Manchin, il est probable que la législation sera peaufinée davantage à la chambre haute.

Ce débat intervient alors que le Congrès est confronté à une liste de tâches intimidante de fin d’année. En plus d’adopter le projet de loi sur la réconciliation, le Congrès doit également s’attaquer au plafond de la dette et financer le gouvernement afin d’éviter une éventuelle calamité économique mondiale et une autre fermeture du gouvernement. Les législateurs ont jusqu’au 3 décembre pour accomplir les deux tâches.

Faire toutes ces choses avant la fin de l’année ne serait pas une mince affaire : après le retour du Congrès de ses vacances de Thanksgiving, il lui reste environ 10 jours législatifs ouvrables avant que les législateurs ne partent pour une autre pause hivernale. Dans ce laps de temps, les législateurs pourraient adopter un projet de loi de dépenses à court terme pour maintenir le gouvernement ouvert, connu sous le nom de résolution continue, afin de concentrer davantage leurs énergies sur la réconciliation.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a pour sa part déclaré que le Sénat adopterait le projet de loi sur les dépenses sociales avant de partir en vacances, bien que Manchin ait semblé plus sceptique quant à ce calendrier.

Son refoulement potentiel, ainsi que celui d’autres modérés, jette le doute sur la capacité du projet de loi à passer bientôt au Sénat.