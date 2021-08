Après le succès des caméras policières, les parents font campagne pour que des caméras surveillent les cours des enseignants .

Une décennie après le mouvement visant à placer des caméras corporelles sur les policiers, certains parents du Missouri font pression pour installer des caméras dans la salle de classe afin qu’ils puissent voir ce que les éducateurs enseignent à leurs enfants.

Le mouvement naissant a commencé il y a quelques semaines à Springfield, dans le Missouri, avec une réunion d’activistes conservateurs et de parents bouleversés par un programme éclairé par la théorie critique de la race. Et maintenant, il se propage au Capitole de l’État, où certains législateurs ont déclaré qu’ils pourraient être ouverts à l’idée.

“Je pense que COVID vient d’ouvrir la fenêtre sur ce qui se passait en classe”, a expliqué Marilyn Quigley, une enseignante à la retraite avec quatre décennies d’expérience en classe. « Et les élèves s’impliquaient avec les parents, les parents essayaient d’aider les élèves, et tout à coup certains d’entre eux ont dit : « Qu’est-ce qu’on vous apprend ? Et puis tout cela est sorti.

« Et nous avons tous commencé à apprendre une nouvelle terminologie. Et nous avons ici quelque chose appelé théorie critique de la race, qui est maintenant juste en train d’essayer, vous essayez de l’enfoncer dans la gorge des enfants et de ne pas le dire aux parents.

Le district scolaire de Springfield a été entraîné dans la controverse nationale sur le CRT, les parents protestant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des réunions du conseil scolaire.

Il y a deux semaines, lors d’un forum parrainé par le groupe conservateur Back on Track America à Springfield, les parents ont débattu de l’idée d’avoir des caméras focalisées uniquement sur les enseignants et leurs cours tout en protégeant la vie privée des élèves. D’autres réunions pour discuter de l’idée sont prévues cette semaine.

Au moins un sénateur clé de l’État a adhéré à l’idée alors que la législature se prépare à envisager une législation interdisant la théorie critique de la race, un programme qui enseigne que l’Amérique est intrinsèquement raciste.

“Peut-être avons-nous besoin de caméras dans la salle de classe, enregistrant ce qui se passe”, a récemment déclaré la sénatrice Cindy O’Laughlin, R-Shelbina, présidente du Comité sénatorial de l’éducation, au Springfield News-Leader. “Les enseignants n’aimeront pas ça, et je ne dis pas seulement les enseignants qui, vous savez, essaient peut-être de tromper les gens, mais ils ne voudront pas se sentir surveillés.”

Elle a déclaré au journal qu’il existe d’autres moyens de « surveiller ce qui se passe » dans les salles de classe, comme le partage des leçons sur les réseaux sociaux et l’obtention de membres plus responsables dans les conseils scolaires qui n’approuvent pas les décisions des administrateurs scolaires.

Le mouvement prend également de l’ampleur au niveau national. Le Texas, la Virginie-Occidentale et la Géorgie ont adopté des lois depuis 2015 autorisant les caméras dans des salles de classe spécifiques, bien que cela se soit principalement concentré sur la protection des élèves vulnérables de l’enseignement spécialisé. Les législateurs de Floride et de Louisiane débattent d’idées similaires, tandis que certains parents de Caroline du Nord ont récemment lancé leur propre campagne.

Il a également fait l’objet d’une législation républicaine sur les dénonciateurs en Californie en 2017, à la suite d’un incident au cours duquel un collège communautaire a suspendu un étudiant pour avoir enregistré la diatribe d’un instructeur à propos de Donald Trump. La même année, un juge fédéral du Maine s’est rangé du côté des parents qui voulaient envoyer leur fils autiste à l’école avec un appareil d’enregistrement audio pour déterminer pourquoi il continuait à avoir des ecchymoses.

La discussion du Missouri, cependant, est axée sur le programme d’études et les leçons des enseignants, pas seulement sur la sécurité des élèves.

Une certaine opposition est venue des syndicats d’enseignants et de certains conservateurs, qui voient les caméras comme une extension du gouvernement Big Brother. Un éditorialiste du New York Post a récemment dénoncé ces idées, affirmant que les caméras des salles de classe étaient un “cadeau parfaitement emballé pour l’État de surveillance … sous le couvert de” transparence dans la salle de classe “. “

D’autres conservateurs ont adopté l’idée, notamment les animateurs de Fox News Mark Levin et Tucker Carlson.

« Nous devons nous battre. Ce sont nos enfants. C’est la prochaine génération », a déclaré Levin récemment, plaidant pour des caméras de classe pour surveiller ce que les enseignants enseignent. « Vous voulez qu’ils subissent un lavage de cerveau, qu’ils détestent le pays ? »

« Il s’agit d’une question juridique intéressante et, à ma connaissance, jamais abordée », a déclaré à Just the News Frank LoMonte, directeur du Brechner Center for Freedom of Information de l’Université de Floride. Alors que le ministère de l’Éducation a longtemps déclaré que les écoles pouvaient laisser les visiteurs assister aux cours, la mise en place de caméras pourrait « créer un environnement d’apprentissage intimidant » pour les enfants qui craignent qu’un public plus large n’entende leurs questions.

Contrairement aux situations policières capturées par les caméras corporelles, généralement à l’extérieur avec “aucune attente de confidentialité”, les salles de classe sont une “zone de confidentialité grise”, selon LoMonte. Il considère la proposition de l’école comme un projet de longue haleine principalement en raison des coûts de stockage, “comme les grands services de police le découvrent avec des milliers d’heures de caméra corporelle”.

Quigley a déclaré à Just the News qu’il faudra du temps pour que les communautés et les enseignants se sentent à l’aise avec les caméras de classe, et cela commence par éduquer le public, tout comme le mouvement des caméras corporelles de la police l’a fait il y a quelques années.

“Il n’y a pas de lois fédérales contre les caméras en classe”, a-t-elle déclaré dans une interview avec le podcast de John Solomon Reports. «Et mon sentiment est que lorsque les gens se lancent dans l’enseignement, ils entrent fondamentalement dans un acte public. Ouais, c’est comme, vous savez, les juges dans les procès pénaux ou les avocats dans la salle d’audience. C’est une chose publique qu’ils font. Et quand ils autorisent les caméras là-bas, cela semble être une chose très naturelle. Je me souviens quand c’était une chose unique, mais maintenant ce n’est plus la même chose, vous savez, avec des caméras corporelles sur le policier.

Quigley a déclaré que le meilleur scénario est que les caméras se concentrent uniquement sur les enseignants, et non sur les enfants, et que les vidéos soient enregistrées dans un référentiel où les parents peuvent examiner le comportement en classe en privé plutôt que de le diffuser sur les réseaux sociaux.

“Je pense que les caméras devraient être focalisées sur l’enseignant, le son est toujours allumé, mais nous ne voulons pas que nos jeunes apprenants, vous savez, aient à faire un rapport et à se lever et à savoir que ça va dans le quartier.” elle a dit. “Quoi [I] veulent, à mon avis, est quelque chose de similaire à ce qu’ils font avec les caméras de la police. Et c’est tout le métrage… est conservé dans un référentiel, et quand c’est nécessaire, il est là. Mon idée est donc que le parent puisse alors prendre rendez-vous, monter, s’asseoir dans une pièce privée, regarder le cours qu’il veut. »

Quigley a déclaré que même si les syndicats d’enseignants s’opposeraient probablement aux caméras de classe, de nombreux enseignants du Missouri sont préoccupés par l’enseignement du CRT et ont formé un groupe clandestin pour trouver comment le combattre sans perdre leur emploi.

« Beaucoup d’enseignants ne veulent pas enseigner cela », a-t-elle déclaré. « Ils savent que c’est mal, n’est-ce pas ? Et c’est comme, je suis obligé de faire ça, je n’aime pas ça. Ils veulent garder leur emploi. Alors ici, ils essaient de prendre ces décisions. Et laissez-moi vous dire ceci, ici à Springfield, nous avons un groupe clandestin d’enseignants.