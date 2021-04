Après le test de la blockchain dans l’espace, JPMorgan propose une solution pour améliorer les transferts de fonds mondiaux entre banques

La nouvelle solution entraînera une réduction des coûts pour les banques émettrices et réceptrices.

Quelques semaines après avoir expérimenté les paiements basés sur la blockchain entre satellites dans l’espace pour voir si deux machines pouvaient effectuer des transactions de manière autonome, la banque d’investissement JPMorgan utilise maintenant la technologie de la blockchain pour améliorer les transferts de fonds entre les institutions bancaires du monde entier. JPMorgan a maintenant lancé une nouvelle solution appelée Confirm pour aider à réduire le nombre de «transactions rejetées ou retournées causées par des détails de paiement incohérents», selon la banque d’investissement. En conséquence, la solution entraînera une réduction des coûts pour les banques émettrices et réceptrices.

«L’entrée de JPMorgan dans la blockchain va beaucoup aider du côté institutionnel des transferts de fonds. Il cherche à résoudre le problème de compensation et de règlement qui se produit dans les virements de banque à banque et prend plusieurs jours à régler. Avec la blockchain, JPMorgan et les banques pourront le régler en temps quasi réel », a déclaré Ashish Agarwal, expert en blockchain et fondateur de PayO – plateforme de néo-banque pour les PME – à Financial Express Online.

Confirm est une application globale de validation des informations de compte sur le réseau blockchain de JPMorgan à travers laquelle les institutions bancaires partenaires, selon la société, pourront demander la confirmation des informations du compte bénéficiaire et recevoir des réponses directement des autres banques participantes recevant les demandes en quasi-réel- temps. Une fois les informations validées, le paiement peut être envoyé via la solution de compensation de JPMorgan PayDirect pour acheminer le paiement. La banque d’investissement travaille avec 12 banques taïwanaises pour tester l’utilisation de la technologie blockchain afin d’améliorer les transferts de fonds mondiaux. JPMorgan s’était associé en février de cette année, selon un rapport de presse, à la State Bank of India pour accélérer les transactions à l’étranger des clients grâce à la technologie blockchain de la banque.

Le mois dernier, Visa avait annoncé l’utilisation de la crypto-monnaie USD Coin – une pièce stable, ce qui signifie que sa valeur est directement liée au dollar américain – pour régler les transactions sur son réseau de paiement à titre pilote. Outre Visa, les institutions et les entrepreneurs tels que Mastercard, BlackRock, PayPal, Square, Elon Musk de Tesla, Jack Dorsey et bien d’autres se sont engagés ou ont essayé les crypto-monnaies. PayPal avait également annoncé le mois dernier que ses clients américains seraient en mesure de convertir leur Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou Bitcoin Cash en dollars américains pour finaliser la transaction.

